“Facevo aria, era tumore”. I medici: solo mal di pancia e meteorismo per il 44enne, poi la diagnosi choc

Era andato in ospedale per fastidioso mal di pancia che da giorni non lo lasciava neppure dormire. Ai medici aveva raccontato sintomi e strane sensazioni. Sensazioni che invece per i medici non erano tali da alzare il livello di guardia ed ordinari esami più approfonditi. Quei sintomi erano, secondo loro, compatibili con un semplice meteorismo. Così lo avevano rispedito a casa con una ricetta a qualche farmaco che ne curasse il disturbo.

I giorni passavano ma la cura non faceva effetto anzi, i sintomi erano in continuo peggioramento. Fitte sempre più dolorose. Era il 2020 e Ian Harris, per i successivi due anni ha dato retta ai medici fino a quando i dolori non era più tollerabili. Le analisi, del resto, avevano individuato che qualcosa nel suo corpo non funzionasse nella maniera migliore.





In ospedale per mal di pancia, dimesso: Ian Harris aveva un cancro

“Sono stato mandato a casa più e più volte – racconta Ian -. Tutto faceva pensare ad un cancro all’intestino. Solo uno dei sintomi dovrebbe già far scattare l’allarme, figuriamoci tutti”. Dopo la diagnosi si è operato, ma il cancro si è esteso al fegato e per potersi curare si è trasferito in Germania: “Ho cercato di valutare tutte le possibilità”.

E ancora: “Dopo molte ricerche con mia moglie Kate, siamo stati felici nello scoprire che la Germania può darci un’altra ancora di salvezza”. Subito dopo è partita una raccolta fondi sui social con Ian che ha voluto lanciare un messaggio: “Non abbiate paura di andare dal medico, sfidate anche i dottori se necessario. Vorrei averlo fatto prima, potrebbe salvarvi la vita”.

Il tumore all’intestino è una malattia abbastanza rara prima dei 40 anni, è maggiormente diffusa in persone fra i 60 e i 75 anni, con poche distinzioni fra uomini e donne. In Italia le stime più recenti parlano di oltre 43.700 nuovi casi all’anno: circa 20.282 nelle donne e 23.420 negli uomini.