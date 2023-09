Iniziano le prime polemiche sul Grande Fratello 2023. A finire nel mirino sono stati i concorrenti della nuova edizione e a parlare sono state personalità note al pubblico. Una sommossa virtuale è cominciata nelle scorse ore, durante la messa in onda della puntata numero uno del reality show di Alfonso Signorini, che quest’anno prevede la presenza contemporanea in casa sia di gente famosa che di persone sconosciute al mondo dello spettacolo.

Sono state quindi diverse le ex protagoniste del Grande Fratello a contestare in qualche modo i concorrenti, ma soprattutto l’organizzazione dei vertici di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, come sapete, è intervenuto in prima persona per indirizzare la trasmissione in un certo modo, senza che ci fossero più volgarità e momenti trash come accaduto nella scorsa edizione. Ma andiamo a vedere come hanno reagito alcuni personaggi vip.

Grande Fratello, concorrenti già nel mirino di alcuni vip

Ma questa novità sul Grande Fratello, coi concorrenti che sono tenuti ad avere un comportamento super rispettoso per evitare che possano incorrere in provvedimenti duri fino ad arrivare alla squalifica, non sta entusiasmando tutti. Ad esempio, Antonella Mosetti sui social ha detto: “Ridateci il GF Vip trash. Ho capito che a questo Grande Fratello se non hai una famiglia disastrata e un’infanzia devastante non ti chiamano. Prendete appunti per il prossimo anno se fate provini. Tutto disastrato”.

La Mosetti ha infine aggiunto: “Senza padri, madri alcolizzate, lavori di bassissimo livello, per loro, perché per me sono top. Un’altra cosa, non ci sono raccomandati. Nemmeno una eh… Sì”. Spazio anche a Guendalina Tavassi: “Bah. Cesara Buonamici è così tanto abituata a dare notizie che ha spoilerato che c’è il tugurio”. Infine, Pamela Prati ha ironizzato: “Godetevi il successo, se mai lo avrete“. Quindi, tutte loro hanno bocciato la nuova linea del GF.

Ovviamente siamo solamente agli albori del GF, quindi per una valutazione più importante occorrerà attendere anche le prossime puntate e scopriremo se il pubblico premierà Signorini oppure se vedrà altro in tv.