Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco hanno trascorso le festività natalizie, incluso il Capodanno, in Kenya. La famiglia si è riunita presso il resort di Briatore, una scelta abituale per loro, dato il legame che li unisce nonostante il divorzio tra Elisabetta e Flavio avvenuto anni fa. La sera del 31 dicembre, la notte è stata illuminata non solo dai fuochi d’artificio ma anche dalla loro presenza. I tre hanno scelto di vestirsi in modo coordinato, optando tutti per il bianco.

Padre e figlio hanno sfoggiato un look quasi identico: pantaloni lunghi bianchi, camicia bianca e scarpe dello stesso colore, Elisabetta, invece, ha indossato un abito lungo con spalline, leggermente trasparente bianco. Nonostante non abbiano pubblicato uno scatto tutti e tre insieme, sia la conduttrice sia l’imprenditore hanno condiviso su Instagram foto con Nathan. Questo ha permesso di ammirare il bellissimo quadretto familiare.

Nathan Falco e l’orologio da 96mila euro

Tornati dalle vacanze, Nathan Falco è stato a Parigi insieme agli amici e in queste ore è tornato da papà Flavio, che ha prontamente pubblicato una foto insieme a lui. Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio Briatore, continua a far parlare di sé grazie al suo stile distintivo e agli accessori di lusso. In una recente foto condivisa sui social, il giovane 14enne è stato ritratto insieme al padre in un ambiente che richiama il mondo della Formula 1, un settore in cui Flavio Briatore ha lasciato un segno indelebile come team manager per squadre di spicco come Benetton e Renault.

Nathan indossava un maglione nero a collo alto e un cappello firmato da un noto marchio automobilistico francese, un omaggio evidente al legame di famiglia con il settore automobilistico. Lo scatto, presumibilmente realizzato presso l’ufficio di Enstone in Inghilterra, sede storica del team Renault F1, sottolinea l’influenza del padre nella vita del giovane.

Tuttavia, l’elemento che ha catturato maggiormente l’attenzione è stato l’orologio al polso di Nathan: un Audemars Piguet di lusso, il cui valore si aggira intorno ai 96.000 euro. Questo dettaglio non solo evidenzia il gusto per l’eleganza e lo stile, ma anche l’accesso a un mondo di privilegi che accompagna la famiglia Briatore. L’immagine ha suscitato molte reazioni online, divise tra ammirazione e critiche per lo stile di vita opulento mostrato dal giovane Nathan.