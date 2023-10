Importante svolta per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nathan Falco è andato a studiare in Svizzera, in un prestigioso college ambito da tutti. E ora si è anche scoperto quanto devono spendere i genitori per seguire le lezioni. L’istituto in questione si chiama Le Rosey, anche se tutti lo soprannominano La scuola dei Re, infatti è uno dei più antichi del territorio elvetico e si trova precisamente nella città di Ginevra.

Tantissimi famosi lo hanno frequentato, infatti il sito Today ha nominato i musicisti Albert Hammond Junior e Julian Casablancas nonché i figli di John Lennon e Elizabeth Taylor. Ora tocca al figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore andare in Svizzera in questo college straordinario. In totale, qui sono iscritti 420 studenti di un’età variabile dagli 8 ai 18 anni e quindi sono preparati fino poi alla scelta finale dell’università. Sono studiati il francese e l’inglese, ma se ne può scegliere anche un’altra.

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, al college: quanto costa

Proprio sul sito del college è riportato nei dettagli cosa gli aspetta al figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Nathan Falco, che ha avuto grazie alla madre e al padre di frequentare questo istituto dalla retta record, dovrà alzarsi alle 7, dovranno aggiustare le loro stanze e poi fare colazione. Dalle 8 alle 12.30 dovrà seguire cinque o sei lezioni, poi pausa pranzo e in seguito si potranno fare sport, studio delle lingue nonché musica e arte.

La Gregoraci si è anche ripresa in lacrime sui social proprio per questa svolta di vita per il figlio 13enne: “Stasera va così, il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. Quelle giornatine intense che poi la sera crolli, i mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare. Ma la vita è bella anche per questo ed è giusto che io mi faccia vedere anche così, non solo bella e felice ma fragile e spaesata”. E poi: “Stai diventando grande amore, ogni scelta che farai io sarò al tuo fianco”. Ma vediamo quanto costa il college.

Il Daily Mail ha scritto sul suo sito che la retta per il college dove ci sarà anche Nathan Falco Briatore costa ben 110mila franchi svizzeri annuali, ovvero 116mila euro all’anno. Ed è considerato uno degli istituti scolastici più cari dell’intero pianeta.