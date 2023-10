Elisabetta Gregoraci non trattiene le lacrime. Di recente la showgirl si è lasciata andare ad alcune confessioni private sul rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Il matrimonio tra Elisabetta e Flavio è stato celebrato il 4 giugno del 2008, poi la nascita del figlio avvenuta il 18 marzo 2010, dunque la serapazione consensuale nel dicembre del 2017. Da quel momento l’ex coppia ha comunque deciso di mantenere rapporti più che civili anche e soprattutto per amore del figlio.

Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime. La showgirl si trova a Ginevra in compagnia dell’amato figlio Nathan Falco. Il motivo è semplice, ovvero prendere consapevolezza del nuovo istituto scolastico in cui il figlio proseguirà la propria formazione. Poi EliGreg ha fatto un resoconto su quanto avvenuto e soprattutto su quel che accadrà nei prossimi mesi a seguire.

Elisabetta Gregoraci scoppia in lacrime: dietro al motivo della malinconia c’è il figlio Nathan

Queste le parole di Elisabetta Gregoraci: “Giornata intensa amore mio. Piena di emozioni e di sensazioni diverse. Che dire, stai diventando grande amore. Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco”, ha affermato a proposito del figlio. Ma la vicenda non si ferma a questo. Infatti è tornando a casa che Elisabetta Gregoraci non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Stasera va così”, commenta EliGreg rivolgendosi ai follower che non potevano che apprezzarne la sensibilità e dimostrare tutto il loro sostegno in un momento così tanto delicato. EliGreg ha poi aggiunto mostrandosi in viso nel bel mezzo del pianto: “Il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso. Quelle giornatine intense che poi la sera crolli”.

“I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose”. Poi sempre tra le stories, EliGreg ha comunicato lo spuntino di mezzanotte, ovvero due Kinder Cards: “Il mio spuntino notturno. Stasera non riesco a dormire”.