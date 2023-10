“Momento nostalgia” per Elisabetta Gregoraci che pubblica una foto di Nathan Falco da piccolo sulla poltrona durante un viaggio in aereo. Nathan Falco è nato dalla storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore piemontese nel 2010. I due si sono separati nel dicembre del 2017, ma per il bene del figlio hanno sempre mantenuto un rapporto di stima e amicizia e infatti non è raro che i tre trascorrano insieme molto tempo, visto che tutti abitano nel principato di Monaco.

Oltre al post, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato due foto, una in cui si vede Nathan Falco e una sua, entrambi da piccoli. La somiglianza tra mamma è figlio è impressionante e infatti i commenti sono stati tantissimi. Entrambi mori e con i capelli ricci e la stessa buffa espressione.

Leggi anche: T-shirt trasparente con l’effigie della Madonna: il prezzo choc della maglia di Elisabetta Gregoraci





Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, le foto da bambini

Elisabetta Gregoraci pubblica spesso foto insieme al figlio Nathan Falco e dopo l’Instagram story ha messo un post in cui ci sono diversi scatti in sua compagnia. “Nella frenesia della vita , la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene 💙”, ha scritto la showgirl calabrese nella caption del post social.

Nathan Falco, 13 anni, è cresciuto tantissimo e rispetto alle foto pubblicate qualche mese fa è più alto della madre, che ricordiamo è alta ben 175 centimetri. Per anni il figlio della showgirl è stato preso di mira dagli haters per via del suo peso e per questo motivo Flavio Briatore era più volte intervenuto per difenderlo. Oggi Nathan è un ragazzino con stile e che, come detto qualche volta anche dalla madre, fa girare la testa delle ragazze.

Tantissimi i commenti al post di Elisabetta Gregoraci: “Mamma mia ci vuole il passaporto per tutta sta bellezza, è sempre più bello @elisabettagregoracireal”, “Eli bellissimi come diventato grande nathan ti supera”, “Com’è cresciuto Nathan, complimenti bel Ragazzone”, “Proprio un bel ragazzo Complimenti ai genitori”, si legge tra i commenti.