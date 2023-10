In questi giorni Elisabetta Gregoraci ha risposto alle domande dei suoi follower e ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita. Come sappiamo, la showgirl calabrese è stata insieme a Flavio Briatore dal 2006 al 2017. Nel 2010 è arrivato il figlio Nathan Falco, che oggi è seguitissimo sui social e spesso compare nelle foto insieme alla madre e al padre. “Nella vita rifaresti tutto da capo?”, le hanno chiesto i fan. E la showgirl ha risposto senza peli sulla lingua.

“Si, perché anche gli sbagli fanno da insegnamento”, ha risposto Elisabetta Gregoraci. Il passato è ovviamente riferito al matrimonio con l’imprenditore, con il quale oggi ha ancora un bellissimo rapporto. I due, 30 anni di differenza, hanno spesso ricevuto critiche. Soprattutto la showgirl, accusata di stare con Flavio Briatore solo per i soldi.

Elisabetta Gregoraci, il prezzo della t-shirt con la Madonna

I due sono stati insieme 13 anni e dal loro amore è nato Nathan Falco, oggi 13 anni, e spesso presente nelle Instagram story della showgirl. E a proposito di Instagram, nelle ultime storie Elisabetta Gregoraci si è mostrata con un outfit molto particolare che ha attirato molte critiche. La showgirl si è concessa una serata in ristorante e ha indossato una maglia trasparente con un’immagine della Madonna.

Il dettaglio della stampa sulla maglia trasparente ha scatenato i follower attirando tantissime critiche sui social. “La maglia con la Madonna anche no dai!!!! Soprattutto sotto nuda e sopra la Madonna…. Bah!”, si legge tra i commenti. E ancora: “Ognuno ha un credo o può benissimo essere atea, ma da credente non bigotta che ha sempre messo vestiti corti e scollati a me personalmente non piace un’immagine sacra con un intimo poi siamo meno male liberi di vestire come vogliamo nel 2023”.

La maglia indossata da Elisabetta Gregoraci è di Dolce e Gabbana, marchio che spesso utilizza immagini sacre per i suoi capi d’alta moda. Il costo della t-shirt indossato dalla showgirl calabrese è di 995 euro e l’ha abbinata a minigonna in viscosa, sempre Dolce e Gabbana, e mini borsa nera a secchiello di Gucci. Il totale dell’outfit è di 2.800.