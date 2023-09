Nathan Falco irriconoscibile nell’ultimo video pubblicato sui social. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è nato dalla storia d’amore tra la showgirl e l’imprenditore piemontese nel 2010. I due si erano sposati nel giugno del 2008 e si sono separati consensualmente nel dicembre del 2017, ma per il bene del figlio hanno sempre mantenuto un rapporto di stima e amicizia e infatti non è raro che i tre trascorrano insieme molto tempo.

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, a soli dodici anni, è diventato il nuovo amministratore delegato della Billionaire Bears Nft e ha lavorato come stilista realizzando insieme al papà una capsule collection per il brand Suns Boards, presentata al Pitti Uomo 2023, l’evento fiorentino che anticipa le Fashion Week milanesi.

Nathan Falco irriconoscibile nel video di Elisabetta Gregoraci

Nonostante la giovanissima età, il suo nome è finito più volte al centro dell’attenzione per le ragioni più disparate. Questa volta, a portare il ragazzino sotto le luci dei riflettori è stata la madre, che sul suo profilo Instagram ha ripostato un video girato proprio in compagnia di Nathan Falco.

Ad attirare l’attenzione di tutti è stato un dettaglio che non è di certo passato inosservato, Nathan Falco, 13 anni, è più alto della madre. E lo hanno notato anche i tanti follower che si sono scatenati nei commenti della foto che ritrae Elisabetta Gregoraci in compagnia del figlio Nathan Falco. “Sta diventando un ometto , è bellissimo complimenti”, “Ely, il tuo ragazzo sempre più bello”, “Bellissima ti brillano gli occhi, Nathan è alto quanto te, ti somiglia”, si legge tra i commenti.

Solo tre anni fa Nathan Falco è finito nel mirino degli haters con commenti e critiche sull’aspetto fisico del figlio di Elisabetta Gregoraci. “Magari un po’ di movimento a sto ragazzino piuttosto che i poveri tutto fare schiavizzati no eh? Magari a fare un po’ di movimento perde qualche chiletto che male non fa di sicuro….ma tanto che vi importa”, si leggeva. Flavio Briatore aveva risposto con un commento molto duro: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro…poveretti”.