Elisabetta Gregoraci, il rapporto con Flavio Briatore. Nonostante la separazione, i due continuano a mantenere un legame di affetto molto forte anche per amore del loro figlio Nathan Falco. Il matrimonio tra Elisabetta e Flavio è stato celebrato il 4 giugno del 2008, poi la nascita del figlio avvenuta il 18 marzo 2010,m dunque la serapazione consensuale nel dicembre del 2017. Da quel momento l’ex coppia ha comunque deciso di mantenere rapporti più che civili. E oggi la showgirl e presentatrice è entrata nel dettaglio del legame con l’ex.

La verità sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. L’ex coppia non ha mai smesso di tessere un rapporto civile e fondato sull’affetto reciproco. Lo ha più volte raccontato EliGreg parlando a proposito dell’ex marito. Ospite nello studio televisivo di Verissimo, Elisabetta Gregoraci è tornata sull’argomento nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin.

La verità sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “A cena insieme…”

Queste le parole di affetto per Flavio Briatore davanti alle telecamere della trasmissione: “Io e Briatore siamo sempre stati bene, non abbiamo mai staccato il cordone. A parte oggi che mi ha fatto arrabbiare, con Flavio abbiamo questo rapporto che dura e sono un’ex moglie inusuale“, ha detto Elisabetta Gregoraci che ha poi aggiunto: “Io ho sempre odiato i dispetti, i litigi non ci sono mai stati“.

Ovviamente esiste un amore che tiene legati i due ex coniugi, ovvero quello per il figlio Nathan Falco: “La serenità di Nathan è quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione, perché è un bambino sereno, che non ha mai visto dinamiche particolari. Viviamo a 500m di distanza a Montecarlo, siamo sempre a cena insieme, con Nathan anche. Ad agosto se faccio le vacanza con Nathan poi arriva anche lui“. E a proposito del figlio, EliGreg ha aggiunto: “Il papà dice sempre sì. Io gli dico di dire di no e dopo una settimana cambia idea e alla fine mi dice: “Decidi tu”. Poi sembra che sono sempre io a dire di no“.

I due nel corso degli anni hanno preso strade sentimentali diverse, che in ogni caso non hanno inciso sul loro rapporto di affetto reciproco: “Comunque siamo separati, riesco a vivere una vita privata, cerco di tenerla riservata per me, per Nathan e per lui e devo cercare di tenere tanti equilibri messi insieme, non è sempre facile provo a fare del mio meglio, sono felice e sto bene”.