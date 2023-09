Elisabetta Gregoraci, la replica dopo la valanga di critiche. L’ex moglie di Flavio Briatore continua ad accendere su di sè la luce dei riflettori. Carismatica e propositiva, la showgirl, reduce dal successo di Battiti Live, non può che sorridere al proprio futuro professionale. Infatti, EliGreg, intervistata a Superguida TV, ha potuto comunicare ai fan che è pronta a ripartire alla guida del timone di una nuova trasmissione. Inoltre sempre di recente ha registrato un inedito con Alan Palmieri dal titolo “Anna Zero”.

Elisabetta Gregoraci, la frecciatinaagli hater dopo la foto al mare. “Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piacerebbe condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Una cosa come “confidarsi con Elisabetta”, “Elisabetta racconta”, questa la risposta di EliGreg in vista dello start di un ipotetico nuovo programma che la vedrà nelle vesti di timoniera.

Elisabetta Gregoraci, la frecciatina agli hater dopo la foto al mare: “Si lo so, mi state invidiando…”

La nuova esperienza professionale di EliGreg conquista l’attenzione dei fan tanto quanto riesce a farlo la vita privata. E basta anche solo una foto per scatenare gli attacchi degli hater; attacchi a cui la showgirl è abituata a rispondere con repliche a tono. Nelle ultime ore ha infatti pubblicato su Instagram una foto al mare a corredo della didascalia che recita: “Sì, lo so, mi state invidiando. Io oggi ho fatto l’ultimo bagno della stagione in pausa pranzo… Ne avevo bisogno per affrontare la mia super settimana… Grazie”.

EliGreg dunque sembra aver voluto anticipare gli attacchi degli hater. Per tornare alle questioni lavorative, in molti si domandano se esistono o meno le possibilità di rivedere la Gregoraci lanciarsi in un’altra esperienza televisiva dei reality. La sua risposta a SuperGuida Tv non si è lasciata attendere: “Se con i reality ho chiuso o se mi rivedrete in uno di questi programmi?”.

“Guarda, il GF Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà”. Insomma, Elisabetta Gregoraci è pronta a lanciarsi in nuove esperienze lavorative ed essere all’altezza delle aspettative delle fan. Non resta altro che attendere che sia lei stessa ad annunciare ufficialmente quale scenario è pronto ad accoglierla.