Elisabetta Gregoraci, critiche dopo quelle immagini. Dopo il successo conseguito con Battiti Live, la conduttrice ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista a Superguida TV dove ha confermato cosa la sta attendendo. Nuovo capitolo professionale tutto da scrivere? Ebbene si, e i fan non aspettavano altro che questo. In attesa che i ritmi lavorativi si avviano del tutto, EliGreg ha preso parte a un evento, peccato solo che a detta di molti sembra aver ‘sbagliato’ qualcosa.

Critiche su Elisabetta Gregoraci dopo quelle immagini. Partiamo dalle liete notizie, quelle che la conduttrice stessa avrebbe confermato di recente: “Se ho in cantiere un nuovo programma o ce n’è uno che vorrei condurre? Sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piacerebbe condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Una cosa come “confidarsi con Elisabetta”, “Elisabetta racconta”.

Critiche su Elisabetta Gregoraci dopo quelle immagini: “In verità è accettato…”

I fan dunque hanno piacevolmente appreso che la conduttrice sembra essere pronta a ripartire a pieno ritmo negli impegni lavorativi. Quali per esattezza, lo si scoprirà in seguito. Ma tornando alla notizia fresca di giornata, ecco cosa è accaduto. EliGreg ha presenziato insieme al fidanzato Giulio Fratini nel corso dei festeggiamenti di nozze presso Villa Miani, a Roma. Tutte le attenzioni non potevano che cadere sul’outfit indossato per l’occasione.

Elisabetta Gregoraci è sempre splendida e in ottima forma. Elegante e sorridente ha ben pensato di condividere con i fan uno scatto del momento. Peccato solo che i più attenti non potevano che notare ogni dettaglio: per l’occasione EliGreg ha infatti indossato un abito molto particolare. Trattasi di un vestito elegante, decorato con rose rosse, firmato da Dolce e Gabbana, dal costo di 3.750 euro. Ma al di là di questo, qualcuno sembra aver avuto da ridire sul colore.

L’abito scelto da Elisabetta Gregoraci era scuro e a detta di alcuni poco adatto a un matrimonio. Un’osservazione che però sembra andare contro la giusta ‘regola’ che così recita normalmente: “Se la cerimonia è di sera, l’abito scuro è accettato”. Quindi, per andare ben oltre le critiche, EliGreg non è di certo venuta meno al bon-ton. Voi cosa ne pensate?