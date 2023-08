Una notizia clamorosa è stata annunciata su Elisabetta Gregoraci. I fan sono rimasti a bocca aperta, quando l’hanno letta, e ora tutti attendono con ansia comunicazioni ufficiali direttamente dalla conduttrice televisiva. Ed è anche spuntato un retroscena su Flavio Briatore, una sorta di patto segreto, che mai era stato confermato in passato dall’ex coppia ma che ora è tornato in auge, alla luce di alcune indiscrezioni venute fuori improvvisamente.

Elisabetta Gregoraci non è più single da molti mesi e con il suo compagno Giulio Fratini sta pensando di fare qualcosa di importante. Ma Flavio Briatore è sempre presente in qualche modo, anche perché hanno un figlio in comune, e ora si è scoperto di questo patto pazzesco che riguarderebbe gli ex coniugi. I quali hanno mantenuto negli anni un legame comunque positivo, proprio per il bene di Nathan Falco, che cresce sempre di più.

Elisabetta Gregoraci, patto segreto con Flavio Briatore: lei ha anche una novità

Una vera e propria bomba gossip è stata sganciata su Elisabetta Gregoraci, che oggi ha 43 anni, e poi è stato aggiunto un dettaglio, concernente anche Flavio Briatore. Secondo quanto emerso, la showgirl potrebbe essere incinta del partner Giulio Fratini, infatti inizialmente si era parlato della volontà della donna di avere una bimba, ma ora sembra che questa sia già un’ipotesi concreta, dato che potrebbe essere in stato interessante. Ma è con l’imprenditore che avrebbe raggiunto in passato un accordo inaspettato.

Stando a quanto scritto da Nuovo Tv, tra la Gregoraci e Briatore ci sarebbe un patto riservato, come affermato da un’amica della donna. L’accordo prevedrebbe che lei, l’ex marito e il figlio Nathan Falco saranno sempre una famiglia e quindi devono passare del tempo insieme, anche se loro avranno una nuova famiglia. E nessuno ha la facoltà di impedire questo rapporto, quindi anche se dovesse essere incinta di Giulio Fratini e dovesse accogliere un altro figlio nella sua vita, con l’imprenditore le cose resterebbero immutate.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati dal giugno 2008 al 23 dicembre del 2017, quando è stata annunciata ufficialmente la separazione. Nel 2010 è invece venuto alla luce il figlio, che ha compiuto 13 anni il 18 marzo scorso.