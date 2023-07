Elisabetta Gregoraci raggiante a Capri. La conduttrice e showgirl che in queste settimane è in onda (le puntate sono registrate) con Battiti Live, l’evento musicale dell’estate dove affascina con look sempre più sensuali, si sta godendo una vacanza all’ombra dei Faraglioni. E non da sola: per la prima volta esce definitivamente allo scoperto con l’imprenditore 32enne a cui è legata da circa un anno, Giulio Fratini. Sul suo affollato profilo Instagram – ha un seguito di quasi 2 milioni di follower – ha condiviso le prime immagini di coppia.

Giulio Fratini, che è di 9 anni più giovane, è ritratto in barca a Capri tra le Storie Instagram dell’ex signora Briatore. Che è sempre più bella: 43 anni, nel post che ha collezionato un boom di like e di commenti, sembra una sirena. Bikini succinti, prima verde in lurex poi azzurro come il mare, copricostumi vedo non vedo mostra il fisico perfetto e scolpito e le curve che fanno girare la testa a tutti i suoi ammiratori.

Leggi anche: “Mi vuoi sposare?”. Elisabetta Gregoraci, proposta di matrimonio durante Battiti live





Elisabetta Gregoraci e il fidanzato escono allo scoperto

Ma che fosse uno schianto in costume lo sapevamo già. La vera novità delle ultime cartoline da Capri è la presenza del compagno che le ha ridato la serenità. Si sono conosciuti in treno, come ha recentemente raccontato sulle pagine di Chi. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano”.

“Non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”, ha raccontato al settimanale Elisabetta Gregoraci. Poi hanno iniziato a frequentarsi e viaggiare insieme per il mondo. Lei ha poi reso pubblica questa relazione ma senza mai sbilanciarsi troppo. Soprattutto per tutelare il figlio Nathan Falco.

“Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri”. Ora, mesi dopo quello scoop, i due sono usciti allo scoperto. O meglio, alla luce del sole di Capri.