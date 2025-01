Anna Lou Castoldi svela come sta il padre Morgan. In una recente intervista a Verissimo la figlia del famoso cantautore e di Asia Argento ha fatto una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Al centro il suo rapporto con i genitori che dopo 7 anni si sono lasciati nel 2007 tra accuse reciproce e battagie legali. Nell’ultimo periodo Morgan sta attraversando diverse difficoltà e sopratutto dovrà affrontare un processo per stalking.

La figlia Anna Lou Castoldi ha parlato anche di questo argomento. Per lei ci sono stati tanti applausi durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in compagnia del maestro Nikita Perotti. Tra i due si è creata anche una forte sinergia, tanto che lei stessa ha ammesso: “Con Nikita Perotti può esserci un’attrazione, il tempo con lui non è mai abbastanza”.

Leggi anche: “Guardate che fanno in privato”. Ballando con le Stelle, Anna Lou è cotta di lui. Mamma Asia lo scopre in diretta





Le parole di Anna Lou Castoldi sulla mamma Asia e il papà Morgan

Sulla mamma Asia Argento Anna Lou Castoldi ha detto: “È fantastica. Mi riempie di affetto. L’amore di una madre è infinito. Sono dipendente dalle sue coccole”. E sui genitori ammette: “Essere figlia di Morgan e Asia Argento? Non cambierei i miei genitori per nessuno al mondo. Provo gratitudine per essere nata in una famiglia di artisti. La mia famiglia è particolare perché i miei genitori mi hanno dato uno sguardo profondo verso la vita e mi hanno fatto respirare arte fin da piccola. Questo è bellissimo”.

Su Morgan, invece, ha rivelato: “Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo. Gliel’ho detto che questo è un momento che deve prendere per se stesso, riflettere sulle sue cose. È un momento, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare“. Poi l’aneddoto: “Al pranzo di Natale ha sbroccato, c’è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n’è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto: ‘Tu adesso ti siedi e fai il serio‘. Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso”.

Il loro rapporto, comunque, è saldo: “Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui. Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lo abbandonerò mai. Mi manca sempre però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme”.

“Tre figlie ed ecco quanti soldi ho in banca”. Morgan, che fine ha fatto perché non lavora più