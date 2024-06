Vera Gemma ha un nuovo, giovane fidanzato. Giovanissimo, stando allo scoop svelato da Alberto Dandolo per Dagospia: avrebbero ben 37 anni di differenza. Fino a poco tempo fa l’attrice, regista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, 53 anni, era legata a Guè Pequeno. La voce girava da un po’ e a gennaio scorso la diretta interessata l’aveva confermata a Silvia Toffanin, durante una sua ospitata a Verissimo.

Aveva svelato che la relazione con il rapper era iniziata proprio all’indomani della sua ultima partecipazione al programma di Canale 5, quando aveva dichiarato di essere single, ma aperta a nuove opportunità. “Quando sono venuta qui ho detto di essere single, ma le audizioni erano aperte. La sera stessa c’è stato un incontro, ma non potevo dirlo così – aveva spiegato Vera Gemma -. L’audizione di Guè Pequeno è andata bene, nasce da una lunga amicizia tramite messaggi”.

Vera Gemma, chi è il nuovo fidanzato

Tra Vera Gemma e Guè Pequeno c’è stata “prima una lunga amicizia via chat, in cui ci siamo scritti e abbiamo condiviso tante cose. Io mi scrivevo con lui anche a Los Angeles, dove mi trovavo per alcuni eventi in occasione degli Oscar”. Poi sono riusciti finalmente a vedersi e l’incontro è andato bene. Ma a quanto pare è già finita: l’attrice e cantante 53enne oggi è legata ad un ragazzo poco più che 20enne, il trapper Mihail Fulga.

I due si sarebbero conosciuti in occasione della realizzazione di Tigre dirazza, il nuovo brano di Vera Gemma, rivela Alberto Dandolo su Dagospia. “Fermi tutti. Sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore: Vera Gemma ha un nuovo tormentato amore di ben 37 anni più giovane di lei. Ma in amore, si sa, l’età è solo un numero – si legge – Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jeda’ e la passione travolgente con il rapper Gué Pequeno, la Vera nazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano”.

“Lui poco è più che 20enne e si chiama Mihail Fulga in arte Misha Carry di origine moldava. Si frequentano da 3 mesi e tra loro è passione rovente. Un rapporto complesso, nato dalla collaborazione per il nuovo singolo di Vera, attrice Leone a Venezia e candidata agli Oscar con il film cult a lei dedicato e ispirato”. Sul profilo Instagram di Vera Gemma ci sono diverse foto con il trapper e a quanto pare nuovo fidanzato.