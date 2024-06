Un altro matrimonio vip in vista, anche se la data resta top secret al momento: il calciatore ha chiesto alla fidanzata e mamma delle sue figlie di sposarlo. E lei ovviamente ha risposto di sì. “Grazie amore mio per avermi detto sì – ha scritto il difensore a cui ha poi aggiunto una bellissima dedicata alla compagna, che mostra felice l’anello – Oggi, domani, per sempre. Ti amo”.

Pronti dunque a coronare il loro amore con il matrimonio dopo la nascita delle figlie. I due si sarebbero conosciuti durante l’estate del 2020 grazie ad alcuni amici in comune e poco dopo l’inizio della loro storia, hanno accolto nel 2021 la primogenita Vittoria, mentre nel 2023 è nata la piccola Nala. E ora Francesco Acerbi e la sua Claudia Scarpari sono pronti a diventare marito e moglie.

Un altro matrimonio vip in vista: “Oggi, domani, per sempre”

“Ci siamo conosciuti al mare e non saprei dire cosa abbia fatto per conquistarmi, semplicemente è stato se stesso con quel sorriso e con quella simpatia che ha – aveva detto in un’intervista Claudia Scarpari, che di professione è avvocato – Però so che, da quando ci siamo incontrati, non siamo più riusciti a stare lontani”.

E lui, sui social per celebrare lo scudetto recentemente vinto con la maglia dell’Inter: “È anche merito tuo per essermi sempre stata al mio fianco anche nei momenti più duri. Ti amo per questo e perché sei unica nel tuo genere sia nei tuoi modi a volte duri sia quando sei dolce. Sei speciale”.

Costretto a saltare gli Europei con l’Italia a causa di un infortunio, Francesco Acerbi sta facendo parlare di sé per questa lieta notizia data attraverso il suo profilo Instagram. Notizia che ovviamente è stata subito commentatissima dai colleghi e amici vip.