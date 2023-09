Anche Natalia Paragoni al Festival del Cinema di Venezia 2023, che è uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo dello spettacolo e che fino al prossimo 9 settembre vedrà numerosi registi e attori presentare i loro nuovi film in anteprima internazionale, tanti volti del piccolo schermo e dei social. E anche quest’anno la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e da poco anche mamma di Ginevra, avuta proprio dall’allora tronista Andrea Zelletta, ha sfilato sul red carpet. È un’influencer molto seguita, solo su Instagram ha 1 milione di follower, e come tante sue colleghe è sbarcata al Lido per assistere alla kermesse.

Sui social dispensa consigli su look e make up ma racconta anche la sua nuova vita da mamma. La figlia è nata lo scorso 20 luglio e se i 9 mesi di gravidanza sono filati lisci, dopo il parto ha avuto alcuni problemi: “Ho avuto dei momenti di difficoltà, non mi sentivo all’altezza di questi cambiamenti drastici”, ha svelato su Instagram poco tempo fa. Ora quel periodo è passato e si è sentita di dare un consiglio alle sue fan: parlare “con altre donne di quello che provate soprattutto durante il post parto”.

Natalia Paragoni, critiche feroci: “Falsa”

Tornando alla Mostra del cinema di Venezia, per il red carpet Natalia Paragoni ha dato il meglio di sé in fatto di stile. Ha scelto un abito magico, lungo, fasciante, bianco candido e caratterizzato da uno scollo a smerlo. “Quest’anno – ha scritto sotto le immagini – Venezia è stata emozione pura. Ho scelto un abito che sapevo avrebbe messo in evidenza le mie forme post parto”.

“Ho deciso di non nasconderle e lasciarle visibili, perché si, è tutto assolutamente normale. Mi sono presentata sul red carpet con una nuova consapevolezza, ancora più forte e sicura di me”. Apriti cielo: queste parole sono state tutt’altro che apprezzate. Vista la silhouette perfetta, le accuse di essere ipocrita.

“Le tue forme post parto? Esattamente di quali forme parli?”, le scrive una donna. E altre: “Sei bellissima. Ma ti prego… Non parlare di forme post parto”, “Ci sono donne che post parto non riescono più a perdere un sacco di kg… Scrivere che le tue forme post parto si vedono (quando almeno da vestita non sembrerebbe) è un po come cercare conferma nel prossimo che non è così… Potevi evitarlo“.