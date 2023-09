Si sta svolgendo in questi giorni il Festival del Cinema di Venezia 2023, , uno degli eventi più attesi dell’anno nel mondo dello spettacolo che fino al prossimo 9 settembre vedrà numerosi registi e attori presentare i loro nuovi film in anteprima internazionale. Ad aprire la kermesse sono state due prime italiane, L’ordine del tempo di Liliana Cavani e Comandante di Edoardo De Angelis, ma come sempre ad attirare la curiosità e le attenzioni dei media è il red carpet. E come ogni anno è polemica sugli inviti.

Anche sul red carpet di Venezia 80 non si sono fatti attendere commenti feroci e critiche rivolti a personaggi della tv e dei social che, a detta degli utenti, sarebbero fuori luogo all’evento. Dalle coppie di Temptation Island ai vari vipponi del GF Vip e protagonisti di Uomini e Donne fino agli influencer: le loro sfilate sul tappeto rosso insieme alle star nazionali e internazionali del cinema non vanno giù a molti.

Festival del Cinema di Venezia, “vippona cacciata dall’hotel”

Di questo avviso anche Guè Pequeno, che su Twitter ha detto la sua sui personaggi che sta vedendo sfilare in passerella negli ultimi giorni senza usare mezzi termini. “Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film”, il commento dell’artista che ha fatto presto il giro del web e dei siti.

Come detto, anche alcuni ex concorrenti del GF Vip hanno raggiunto il Lido e un retroscena della scorse ore parla di “cacciata”. L’hotel in cui la “vippona” era ospite l’avrebbe messa alle porte. La voce è arrivata a Deinaira Marzano e ad Amedeo Venza, ma con delle differenze. La prima parla di elegante invito a lasciare la struttura.

Motivo? Secondo l’esperta di gossip perché la vippona in questione pretendeva di condividere la sua camera con due amici di cui uno noto truccatore e non pagare. Il collega Amedeo Venza parla invece di “cacciata” vera e propria perché “ha preteso una camera più grande per ospitare due suoi amici che l’hanno accompagnata al festival”. Ma la domanda è una: chi sarà?