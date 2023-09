Una cosa è certa: Myrta Merlino sembra aver fatto già dimenticare Barbara D’Urso. Nonostante il piccolo scivolone in diretta durante la lettura del gobbo la nuova conduttrice è stata promossa dal pubblico di Pomeriggio 5. Sul profilo instagram del programma è pioggia di commenti positivi: “Io sinceramente sono contenta. Un programma pulito, di informazione, senza solo gente che urla, con argomenti che interessano a pochi e volgari. Lei di classe, mi piace. Prima puntata tutto nuovo bisogna abituarsi”.

>“L’hanno cacciata dall’hotel”. Festival di Venezia finito male per la vip di Canale 5

E ancora: “Debutto super. Classe, eleganza, ma anche leggerezza e romanità che strappano un sorriso, senza essere mai volgare. Trattazione di tematiche serie con empatia senza buste “choc” e caffeucci rivestiti da finto perbenismo per le “amiche casalinghe”. Finalmente ospiti di un certo calibro, senza Ken umani, influencers da due soldi e quella robaccia di creature trash alle quali la signora D’Urso regalava notorietà”.





Pomeriggio 5 parte bene, Myrta Merlino fa il pieno di ascolti

“Troppi cereali sottomarca deve mangiarsi prima di raggiungere tale cultura e spessore. Brava Myrta, chi rimpiange la signora del trash e dell’indecenza può tranquillamente cambiare canale. Evidentemente ha un qi poco sviluppato, ce ne faremo una ragione”. Non solo i commenti, a premiare Myrta anche il dato per la quale Pier Silvio Berlusconi l’ha voluta in sella in una fascia critica: quello degli ascolti.

La prima è andata come meglio non avrebbe potuto. L’effetto novità paga. Nella prima parte (dalle 16.55 alle 17.44) Pomeriggio 5 ha catturato 1.633.000 spettatori per il 21.37% di. La seconda parte, in onda dalle 17.48 alle 18.25, è stata vista da 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share. Il segmento dei saluti finali: 1.482.000 spettatori netti, 16.57% di share.

Risultati buoni, in attesa che inizi anche La Vita in Diretta su Rai 1, ottimi se confrontati con quelli registrati da Barbara D’Urso un anno fa. La prima puntata della trasmissione con a guida Carmelita aveva ha fatto segnare il 18.71% nel segmento di presentazione (dalle 17.26 alle 17.43) con un netto di 1.397.000 spettatori. A seguire, dalle 17.46 alle 18.26, 1.318.000 spettatori con il 17% di share. I saluti finali al 14.14% per 1.217.000 spettatori netti.