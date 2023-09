Non solo il pancino di Miriam Leone sul red carpet di Venezia 80: un’altra bellissima ha svelato per la prima volta in pubblico di essere in dolce attesa. Alla prima di The Killer di David Fincher ha deciso di esaltare il la rotondità con uno scintillante abito di paillettes color argento. Che fosse incinta i suoi follower lo avevano scoperto a metà luglio quando ha pubblicato uno scatto in cui lasciava intravedere il pancino. Scatto a sorpresa, ma che ha certamente entusiasmato tutto il suo pubblico social.

Ora che è sbarcata alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia eccola sfilare con una creazione elegante che mette in mostra le forme della gravidanza. Altro che abiti premaman, per la sua prima apparizione pubblica da futura mamma ha scelto di esaltare il pancione con uno slip dress total silver tempestato di paillettes. Si tratta di un modello fasciante con la gonna a sirena, la scollatura generosa e le spalline che si incrociano dietro la schiena.

Leggi anche: “Divorziano, lui chiama gli avvocati”. Addio tra il cantante e l’attrice dopo 4 anni di nozze e 2 figlie





“È incinta”: a Venezia 80 mostra il pancione per la prima volta

E non ha nemmeno rinunciato ai tacchi a spillo: Annabelle Belmondo, nipote del leggendario Jean-Paul Belmondo, ha optato per un paio di sandali alti e argentati di René Caovilla. A completare il look elegante e sofisticato una parure di gioielli a forma di fiori coperti di cristalli, capelli raccolti in uno chignon morbido e rossetto rosso sulle labbra.

Bellissima: di fronte ai fotografi ha sfoderato il suo più bel sorriso e cullato dolcemente la pancia. Insomma, Annabelle Belmondo ha incantato tutti e reso ancora più spettacolare la sua prima apparizione pubblica dopo l’annuncio della gravidanza. Il futuro papà? Al momento ha preferito non rivelare l’identità del compagno.

Anche su Instagram ha condiviso le cartoline più belle da Venezia. Tra le Storie le immagini ufficiali del red carpet strepitoso, negli ultimi post invece quelle del suo arrivo in città (“L’Italia ha sempre il mio cuore”, la didascalia) e quelle della colazione dove la sua silhouette si intravede dalla cloche.