Mara Venier, vacanza finita. I fan hanno avuto modo di vedere la conduttrice immortalata in alcuni scatti con alle spalle le acque caraibiche, ma anche nel pieno dell’attività fisica quotidiana. Poi primo volo e ritorno a Roma dopo alcuni giorni di svago trascorsi a Santo Domingo con il marito.

Mara Venier, vacanza finita. Un’estate intensa e calda e per la conduttrice era giunto il momento di salutare tutti e staccare la spina raggiungendo il marito a Santo Domingo per un po’ di tempo. Sole, spiagge splendide, aperitivo al tramonto ma anche lunghe camminate appena sveglia per tenersi in forma. Nessuno ferma Mara.





Mara Venier, vacanza finita. Il ritorno a Roma dopo Santo Domingo

Ma una volta salutata Santo Domingo, ecco il ritorno di Mara Venier a Roma. Con una foto scattata in terrazza del suo appartamento, la conduttrice veneta comunica a tutti di essere tornata in Italia. Poi occhi attenti non potevano che cogliere un dettaglio proprio in una stanza della casa romana di Mara. Oggetti di arredo? Per alcuni non solo. (Mara Venier, occhi solo su di lei: “Ma cosa stai facendo?”).

Ecco in primo piano una bella fila di corni rossi posizionati sulla scrivania. Dopo lo scatto alcuni utenti hanno intravisto un messaggio scaramantico, ma la conduttrice non ha detto nulla a riguardo dedicandosi nelle pulizie di casa. Ultimi giorni di pausa prima della messa in onda nel day time pomeridiano della domenica.

E infatti Mara Venier terrà anche quest’anno compagnia al pubblico di italiani ogni domenica a partire dal 18 settembre. Una noità già chiacchierata? Elisa Isoardi accanto a zia Mara ma pare solo momentaneamente.

