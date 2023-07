Mara Venier è stata purtroppo protagonista di cose tutt’altro che piacevoli nelle ultime ore, ma adesso è uscita fuori una notizia di tenore decisamente diverso, riguardante anche suo marito Nicola Carraro. Si era capito qualcosa già qualche settimana fa, quando c’era stata una ricorrenza importante per loro. E ora potremmo essere arrivati alla decisione definitiva, che potrebbe essere ufficializzata tra non molto dai due coniugi.

Dunque, prima di dirvi tutto su Mara Venier e suo marito Nicola Carraro, dobbiamo fare un passo indietro. Lei e la figlia Elisabetta Ferracini sono finite nella bufera per aver partecipato al concerto di Ultimo. Alcuni hater le hanno criticate perché sono state colpite recentemente da un grave lutto, ovvero la morte di Pier Francesco Forleo, genero della conduttrice e marito di Elisabetta. Ma torniamo adesso a cosa faranno Mara e Nicola.

Leggi anche: “Guardate qui”. Costretta a pubblicare la foto ‘intima’, Mara Venier è furiosa. Fatti brutti su lei e la figlia





Mara Venier e il marito Nicola Carraro, cosa hanno deciso di fare

Un vero e proprio colpo di scena quello che si sta verificando tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro. Tutti erano rimasti commossi il 28 giugno scorso, quando in occasione del loro anniversario di matrimonio, la presentatrice Rai aveva postato un’immagine relativa al giorno delle nozze e aveva scritto: “Buon anniversario amore mio… Ti risposerei domani”. E poi lui aveva anche condiviso un’altra istantanea di quella giornata speciale, commentando: “Nozze viola, buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?“.

E a quanto pare questa domanda non è stata solamente simbolica. Secondo le ultime indiscrezioni del settimanale Vero, Mara e Nicola sarebbero intenzionati a sposarsi davvero per la seconda volta: “Sono pronti al bis. Probabilmente, però, saranno solo loro due e gli affetti più cari”, in riferimento agli invitati. E anche il luogo dei nuovi fiori di arancio sarebbe stato designato: dovrebbero dirsi sì per sempre ancora una volta a Santo Domingo, dove lui vive circa 6 mesi ogni anno.

Il matrimonio con Nicola Carraro ha avuto luogo il 28 giugno del 2006 e la cerimonia era stata officiata da Walter Veltroni. Ora il secondo matrimonio potrebbe essere organizzato all’estero e ci sarebbe grande entusiasmo da parte della gente.