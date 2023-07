“Guardate qui”. Costretta a pubblicare la foto ‘intima’, Mara Venier è furiosa. Fatti brutti su lei e la figlia

Lunedì 10 luglio, Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferraccini sono andate al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico. Un’occasione per trascorrere qualche ora insieme e ascoltare uno dei cantanti che spesso è stato ospite di Zia Mara a Domenica In. Ovviamente la loro presenza non è passata inosservata e molti fan le hanno riconosciute e accerchiate per un autografo o un selfie di ricordo. Come sempre Mara Venier non si è sottratta alle richieste dei suoi fan e prima del concerto, ma anche dopo, si è intrattenuta con loro. Due ore durante le quali la conduttrice e la figlia Elisabetta Ferraccini hanno tentato di distrarsi, di dimenticare per qualche istante la recente morte di Pier Francesco Forleo, che per 18 anni è stato accanto alla figlia della conduttrice di Domenica In.

“Pier è stato un importante dirigente della Rai, un’azienda che noi amiamo tantissimo. Anche lui l’amava molto, si occupava di sport. Per me però Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni. Non posso fare a meno di iniziare questa puntata con chi ha portato gioia e amore nella mia vita e nella mia famiglia. Ciao Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo”, aveva detto la conduttrice Mara Venier ricordando il genero scomparso.

Leggi anche: “Scusa ma così mi distruggi”. Mara Venier, la gaffe in diretta con Fiorello: imbarazzo totale





Lutto Mara Venier ed Elisabetta Ferracini, la risposta alle critiche dopo il concerto di Ultimo

E gli hater non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo la scomparsa del dirigente Rai per attaccare Mara Venier e la figlia Elisabetta. Commenti a dir poco assurdi e di una cattiveria inaudita sotto al post in cui la conduttrice mostrava il concerto del cantante romano. “Rispetto verso la persona che se ne andata! certo si deve andare avanti ma diamo tempo al tempo”, “Ma la figlia non ha appena perso il marito”, “Sarà così ,ma secondo me il rosso è eccessivo :io lo chiamo rispetto”, si legge tra i commenti.

Una pioggia di critiche, ma anche di commenti di sostegno per Mara Venier e la figlia Elisabetta.”Una mamma per una figli è un gran sostegno per tutta la vita, brava Mara”, si legge. E proprio la conduttrice di Domenica In, sconvolta dai messaggi arrivati sotto al selfie con la figlia, ha deciso di rispondere pubblicando una foto inviatale da Ultimo in cui si vede Mara commossa e accanto a lei la figlia.

“Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata …E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni …e per due ore mia figlia ha sorriso,è questa è la cosa più importante……(e adesso scrivete criticate giudicate…non mi frega niente !!!!!)grazie Niccolò”, ha scritto una furiosa Mara Venier, sconvolta dai messaggi e dalle critiche arrivate sulla foto pubblicata il giorno prima diurante il concerto di Ultimo.