Incredibile avvenimento in piena diretta tra Mara Venier e Fiorello, protagonisti recentemente di un evento sulla Rai. Mentre stavano parlando davanti anche ad Alberto Matano, che conduceva insieme proprio alla presentatrice di Domenica In, si è verificato un ‘incidente’ che ha fatto immediatamente il giro della rete. Sono stati in tanti a vederlo, diventando appunto virale in poche ore. Così come esilarante è stata la reazione dello showman.

Mara Venier era quindi la conduttrice della manifestazione, mentre Fiorello si era recato da lei e da Matano in qualità di ospite. Quando la conduttrice si è avvicinata al collega, ecco che tutti hanno potuto notare qualcosa di inatteso. Dopo un iniziale imbarazzo, c’è stata una frase dell’uomo che ha subito rasserenato la situazione, anche perché il gesto di lei è stato totalmente non volontario. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Leggi anche: “Forse non dovevate”. Scoppia la polemica su Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini





Mara Venier, l’incredibile ‘incidente’ con Fiorello in diretta

Tra l’altro, Mara Venier è stata anche purtroppo al centro dell’attenzione in queste ore per un altro accaduto, che non ha nulla a che fare con Fiorello. Si è presentata al concerto di Ultimo insieme alla figlia Elisabetta Ferracini, che ha dovuto dire addio qualche settimana fa al marito Pier Francesco Forleo, e ci sono state polemiche perché si sono mostrate felici e non in lutto. Ma tralasciando questo, a fare rumore sui social è stato soprattutto questa gaffe di Zia Mara davanti a Rosario.

Mara ha pestato involontariamente il piede a Fiorello ed è subito scoppiata a ridere. Fiorello, con la sua immancabile simpatia, si è girato verso la donna e ha esclamato: “Mi stai distruggendo Mara, scusami“. Tutto ha avuto luogo nel corso del Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, ovvero il Premio Biagio Agnes. Anche se la trasmissione è andata in onda diversi giorni fa, è proprio in queste ore che il video in questione è diventato molto popolare.

*Mara Venier gli schiaccia un piede*

Mi stai distruggendo Mara, scusami pic.twitter.com/4aLYjq1F1j — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) July 10, 2023

Come detto prima, dopo aver schiacciato il piede a Fiorello, tutti si sono messi a ridere a crepapelle. Anche Matano ha chiesto: “Cosa sta succedendo?” e, accorgendosi subito del gesto di Mara, non è riuscito a trattenere la risata.