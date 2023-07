Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini hanno dovuto fare i conti con un brutto episodio nelle scorse ore. Pensavano solamente di vivere un momento spensierato, dopo settimane caratterizzate esclusivamente dall’immane dolore, ma davanti si sono trovate anche l’insensibilità di alcune persone. Lei non è rimasta in silenzio e ha voluto rispondere a tono, annunciando di aver preso una drastica ma necessaria decisione vista la situazione vissuta dalle due donne.

Sia Mara Venier che la figlia Elisabetta Ferracini hanno condiviso diverse immagini sui loro rispettivi profilo Instagram. E mai si sarebbero aspettate di dover leggere dei messaggi intrisi di cattiveria. Invece è successo davvero e quei loro attimi felici sono stati rovinati in parte da alcuni odiatori della rete. Ma bisogna anche sottolineare un altro aspetto altrettanto importante, infatti la maggioranza dei follower ha preso le difese della conduttrice di Domenica In.

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini attaccate sui social

Non tutti hanno compreso che Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini volessero viversi solamente un momento di spensieratezza, ma che ovviamente dietro il loro gesto non ci fosse assolutamente una mancanza di rispetto. Gli hater hanno puntato sul fatto che Elisabetta ha perso il marito poche settimane fa. Ricorderete che anche la stessa presentatrice Rai era scoppiata in lacrime a Domenica In, quando aveva parlato della morte del genero Pier Francesco Forleo.

Le critiche a mamma e figlia sono arrivate perché Mara ed Elisabetta sono andate a seguire il concerto del cantante Ultimo e si sono anche scattate un selfie, che fa notare la felicità delle donne. E c’è chi ha scritto, come riportato da Leggo: “Ma non eravate in lutto?“. Quindi, c’è chi non è stato d’accordo sul fatto che si siano mostrate così allegre, dopo la perdita di un familiare. Ma c’è chi ha subito difeso la Venier: “Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile”.

Mara Venier ha reagito così davanti agli hater: “Ti ringrazio, ho bloccato tutti. Non ho più voglia di dare spiegazioni“. Quindi, ha preso provvedimenti nei confronti di coloro che le hanno scritto brutte cose e si è concentrata solamente sui lati positivi della serata e sui giudizi favorevoli della gente.