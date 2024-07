Ormai il conto alla rovescia è partito, infatti Simona Ventura sta per unirsi in matrimonio con Giovanni Terzi. A due giorni dal sì Fabio Fazio le ha fatto una gradita sorpresa, regalandole un momento molto bello a livello emotivo. E lei ha subito condiviso questo momento speciale con i suoi follower di Instagram, che ovviamente hanno gradito e non poco.

Il 6 luglio è la data da segnare in rosso sul calendario, quando Simona Ventura potrà viversi il suo atteso matrimonio. Ma Fabio Fazio ha anticipato i tempi e le ha voluto fare un regalo interessante, accompagnato anche da una lettera incentrata sull’ironia. Lei ha apprezzato e non poteva far altro che ringraziarlo con affetto dopo questo gesto emozionante.

Simona Ventura, a 2 giorni dal matrimonio Fabio Fazio le ha fatto un gran bel regalo

In maniera scherzosa, rivolgendosi a Simona Ventura e riferendosi ovviamente al suo matrimonio, Fabio Fazio ha scritto nella lettera: “Qualcosa mi dice che è il 6 luglio il grande giorno. Lo ha detto la televisione…Con enorme affetto a voi auguri di cuore!”. E poi al fianco della missiva c’era il regalo speciale ricevuto dalla conduttrice Rai, anche se non è dato sapere se questo sia proprio il dono per i fiori di arancio o un semplice buon augurio.

Simona ha commentato: “L’amico Fabio Fazio non sapeva la data del matrimonio!! Grazie amico mio“. Non sappiamo se il presentatore di Che tempo che fa si presenterà alle nozze, infatti la sua presenza fisica non è sicura al 100%, ma intanto le ha donato un meraviglioso mazzo di fiori che è particolarmente piaciuto alla futura sposa e sicuramente anche a Giovanni Terzi.

Nelle ultime ore Simona Ventura ha anche fatto un annuncio inatteso, infatti la sua testimone di nozze sarà Milly Carlucci e non Paola Perego, come si era saputo precedentemente.