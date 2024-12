Anche quest’anno Elisabetta Gregoraci ha scelto Malindi, in Kenya, come destinazione esclusiva per le sue vacanze natalizie. La showgirl ha condiviso attraverso i suoi canali social scorci incantevoli di spiagge di sabbia finissima e acque cristalline durante il soggiorno nel lussuoso Billionaire Resort, un hotel fondato dall’ex marito Flavio Briatore.

La struttura di lusso realizzata da Flavio Briatore offre una gamma di servizi impeccabili, come ville con piscine private, ristoranti gourmet e un accesso diretto alla spiaggia. Elisabetta ha voluto mostrare come questa località possa rappresentare il rifugio ideale per godersi il periodo natalizio, lontano dal caos quotidiano e dal trambusto della vita di tutti i giorni.

Elisabetta Gregoraci, polemica per le foto con i bambini del Kenya

Inoltre, la Gregoraci è ormai una vera habitué del Kenya, e durante questa vacanza ha deciso di condividere un lato più personale del suo viaggio. Nel suo ultimo post su Instagram, infatti, la showgirl ha scelto di riflettere sul tema dell’amore e di augurare un Buon Natale ai suoi follower, accompagnando la sua riflessione con una foto che la ritrae insieme a dei bambini del posto sulla spiaggia.

Tuttavia, la foto ha suscitato una reazione negativa da parte di molti utenti, che non hanno esitato a criticare l’immagine, accusando la Gregoraci di “sfruttare” i bambini poveri per guadagnare qualche like in più. “I bambini non sono un’attrazione turistica”, ha scritto qualcuno sotto l’immagine, ma i commenti critici non sono mancati: “Il tempo di due foto e poi ciao ciao”, oppure “Parole di circostanza, ma cosa ne sai tu che vivi nel lusso?”. C’è anche chi ha risposto ironicamente: “Lavori sempre, prenditi una pausa dallo stress”, e “E anche quest’anno la foto tipo Save the Children ce l’abbiamo”.

A suscitare disappunto in molti è stata la contraddizione tra l’immagine di Elisabetta Gregoraci con i bambini africani sulla spiaggia e il resto dei suoi scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram, in cui appare invece in abiti eleganti, nei ristoranti di alta classe e in hotel esclusivi, con uno stile di vita decisamente privilegiato rispetto ai piccoli con cui si è scattata le foto.