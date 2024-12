La cantante torna a farsi vedere all’opera ma viene subito travolta da una pioggia di critiche. Pochi la riconoscono. La foto in questione la ritrae in uno studio di registrazione e il messaggio diretto ai suoi 6,3 milioni di follower è questo: “Non vedo l’ora che ascoltiate la colonna sonora della mia anima”. Peccato che i commenti piovuti sotto non sono stati sicuramente quelli che si aspettava visti gli anni di stop alla carriera da cantante.

Circondata dagli strumenti musicali e seduta su una sedia, la famosa oggi 44enne indossa un completo bianco di seta abbinato a una blazer oversize, calze a rete nere, una collana nera e stivali da cowboy con i tacchi alti. Capelli sempre biondissimi ma con alcune ciocche tirate su. Il senso, dicevamo, era far parlare della sua nuova musica ma praticamente tutti si sono concentrati sul suo ‘nuovo aspetto’.

“Non sei più tu”: la cantane al centro della bufera

“Ma chi è questa?”, ha chiesto un utente. E altri: “Non assomigli per nulla a Jessica”. Eppure è proprio Jessica Simpson. “Non avevo idea di chi fosse” e “Non sembra nemmeno più la stessa persona, neanche lontanamente”. Diversi fan si sono divertiti a trovare somiglianze con altre star come Ivanka Trump, Paris Hilton e persino a una sorella Kardashian.

“Queste donne a Hollywood si assomigliano tutte”, ha scritto qualcuno. E un altro: “Sinceramente non riesco a distinguerle”, si legge ancora. E così la cantante, che già non sta passando un periodo semplice per via delle speculazioni sul divorzio, si trova ora ad affrontare anche queste polemiche sull’aspetto fisico.

Ormai sobria da 7 anni, è tornata sui social dopo aver postato una foto in cui si vedeva il suo cambiamento fisico dopo la perdita di molti chili. La cantante è sicuramente abituata a stare al centro di critiche e gossip e, ultimamente, i pettegolezzi vedono come protagonista anche il suo matrimonio. Secondo una fonte del Us Weekly, il presunto divorzio è reale e pare non essere stata una decisione facile per la cantante.