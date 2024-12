“La nuova compagna uguale alla sua ex”. Esplode il gossip su Oscar Pistorius, uno dei campioni paralimpici più controversi della storia. Dopo anni di silenzio, il suo nome torna in prima pagina per una svolta nella sua vita privata. L’atleta, diventato celebre per le sue straordinarie imprese sportive e successivamente protagonista di una drammatica vicenda di cronaca nera, è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica.

Un tempo simbolo e modello per i giovani di tutto il mondo, la sua gloria andò in frantumi quando venne arrestato per l’omicidio della sua ex fidanzata, Reeva Steenkamp. L’ex campione, condannato a nove anni di prigione, ha scontato gli ultimi cinque in libertà vigilata, cercando nel frattempo di ricostruire la propria vita. Ed è proprio in questo periodo che avrebbe trovato un nuovo amore. La sua nuova compagna sarebbe una consulente aziendale di successo, legata alla famiglia dell’ex velocista. Ed emerge un dettaglio “choc”.

Una vecchia foto di Oscar Pistorius e la sua ex fidanzata Reeva Steenkamp





Oscar Pistorius, nuova fidanzata sosia dalla ex uccisa ed è subito polemica

Secondo il quotidiano sudafricano Netwerk24, Oscar Pistorius frequenterebbe da circa tre mesi la nuova compagna, Rita Greyling. La notizia ha scosso i familiari di Reeva Steenkamp, che hanno immediatamente espresso preoccupazione. La madre e la sorella della modella hanno messo in guardia la donna dai “problemi di rabbia” di Pistorius, evidenziando anche una sconcertante somiglianza tra lei e Reeva.

Oscar Pistorius e a destra la presunta nuova fidanzata, Rita Greyling

Simone Steenkamp, sorella della modella uccisa, ha commentato con durezza: “È così malato da cercare un sosia. Dopo aver ucciso Reeva, voleva sostituirla? E come può lei stare con una persona che ha ucciso la sua fidanzata con quattro colpi di pistola?”. Simone ha poi aggiunto che Reeva, inizialmente affascinata da Oscar, aveva deciso di chiudere la relazione, ma quella decisione non era stata accettata dall’ex campione.

A sinistra l’ex fidanzata di Oscar Pistorius, Reeva Steenkamp; a destra, invece, la nuova compagna Rita Greyling

“Quella notte, lui ha perso ogni controllo – ha concluso Steenkamp – e questo dimostra che non prova alcun rimorso per ciò che ha fatto”.

Si torna così a parlare di Oscar Pistorius, l’ex velocista sudafricano che aveva conquistato quattro ori paralimpici nel 2004 e nel 2008. La sua carriera si interruppe tragicamente il 14 febbraio 2013, quando venne arrestato a Pretoria con l’accusa di aver ucciso la fidanzata, la modella Reeva Steenkamp. Pistorius ammise di aver sparato, sostenendo di aver scambiato Reeva per un intruso.