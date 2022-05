“Per il suo compleanno…”. Lulù, dopo l’addio di Manuel le parole inaspettate della principessa

Il sogno si è spezzato. La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è conclusa. Un peccato per i tanti che speravano, sognavano, che la relazione nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip potesse proseguire. Ma non è andata così. Sulla fine del rapporto il primo a parlare è stato Manuel che in un comunicato: “Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare…”.

Sulla vicenda si sono espressi anche diversi ex gieffini tra cui Alex Belli che ha rivelato: “C’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Poi l’affondo dell’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Papà Franco e famiglia hanno sempre visto Lulù e famiglia come una minaccia per il figlio e per le loro tasche, proprio così! Motivo? Prettamente economico…”.





Che non corresse buon sangue con la famiglia di Manuel, in particolare il papà Franco, è stato confermato dalla stessa Lulù. Che ora è tornata a parlare rispondendo ai fan sui social: “Come va… eh, diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno”.

Poi Lulù Selassié ha aggiunto: “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste”.

Nel frattempo anche Manuel Bortuzzo ha parlato rilasciando un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non guardo al passato e riparto da me. Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni”. Sulla fine della relazione con Lulù dice: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, voce potentissima: “Motivi economici dietro l’addio”