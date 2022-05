Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati giorni fa ma le indiscrezioni sulla rottura continuano a invadere siti e giornali. Lo sportivo si è limitato a un comunicato ufficiale per rendere noto l’addio, la princess ha risposto con un lungo sfogo in cui ringraziava i fan dell’affetto e metteva in mezzo “terze persone” nella sua storia d’amore.

Poi però nessuno dei due ha più risposto alle tante voci. Anche molti ex concorrenti del GF Vip 6 hanno detto la loro su questa notizia inaspettata dell’addio. Per esempio Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, secondo cui Manuel Bortuzzo ha lasciato Lulù perché in questo momento non è tranquillo.





Manuel Bortuzzo, “motivi economici dietro l’addio a Lulù”

Secondo Alex Belli invece “c’erano dei problemini tra di loro, non erano di questi giorni. Erano problemi che venivano da lontano, non hanno superato la prova del nove”. Quindi, non si tratterebbe di un addio improvviso quello di Manuel Bortuzzo verso la princess ma provocato da qualcosa che già non andava nel verso giusto in passato.

A queste opinioni e alle tante voci che circolano si aggiunge ora una “potente” che arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica (Investigatore social), secondo cui dietro la rottura ci sarebbe la famiglia di lui ma anche questioni economiche: “Papà Franco e famiglia hanno sempre visto Lulù e famiglia come una minaccia per il figlio e per le loro tasche, proprio così! Motivo? Prettamente economico…”, sostiene Rosica, anche se ovviamente si tratta di un’indiscrezione.

E ancora, nel lungo post tratto dal suo profilo: “Sapete a quanto ammonta il risarcimento per il tragico incidente di Manuel Bortuzzo? Circa 10 milioni di euro, e dati i recenti accertamenti sulle Selassiè, non se la passerebbero bene… quindi avrebbero sempre visto Lulù come una vera e propria minaccia arrivista solo per la stabilità economica gigantesca di Manuel, che come sappiamo, ha sulle spalle tutte la famiglia e pochi accessi ai suoi conti che gestisce per l’appunto papà Franco! Ovviamente la famiglia di Lulù è super delusa e arrabbiata e per ora ha scelto di tacere…”. Un’accusa forte a cui non è ancora seguita alcuna replica dai diretti interessati.

