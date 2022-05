Continua a far parlare l’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, gli ormai ex fidanzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una vera bomba gossip lanciata settimane fa sui social dal nuotatore romani con un comunicato ufficiale rilasciato all’agenzia Ansa.

“In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha scritto Manuel Bortuzzo.





Manuel Bortuzzo fotografato con l’ex fidanzata Federica Pizzi

Inevitabile il risuono mediatico della notizia, con chi ha accusato Manuel Bortuzzo di non essersi comportato bene con Lulù e le accuse di quest’ultima alla famiglia di lui, in particolar modo al padre Franco, precisando che la fine della sua storia non è da imputare né a lei, né a Manuel “ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione”.

Dopo l’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié lui è stato subito ‘pizzicato’ in compagnia della ex fidanzata, Federica Pizzi, che ha nuovamente seguito su Instagram. Ora una nuova segnalazione su Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata, che avevamo visto durante una puntata del Grande Fratello Vip.

I due avevano trascorso il 25 aprile insieme e i fan di Lulù Selassié avevano criticato più che altro la tempistica, visto che solo poche ore prima aveva rotto con lei.

Come riporta Amedeo Venza sulle sue Instagram stories, i due hanno trascorso anche il primo maggio insieme e ovviamente la notizia non è passata inosservata ai fan dell’ormai ex coppia del GF Vip. Manuel Bortuzzo è apparso in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, e di altri ragazzi, e molti hanno visto in questa foto un po’ di malizia.

