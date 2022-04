È finita la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip 6, ma a due mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di lasciarsi. Una vera bomba gossip, confermata da Manuel Bortuzzo sui social e con un comunicato ufficiale rilasciato all’agenzia Ansa.

“In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulu’ ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF , rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha continuato Manuel Bortuzzo.





La conferma è arrivata anche da Lulù Selassié. “Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione”, ha detto in una Instagram Story. Poi ha precisato che la fine della sua storia non è da imputare né a lei, né a Manuel “ma è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Persone che non ci hanno mai dato…”. E in un’altra Instagram Story, anche se non ha fatto nomi, ha spiegato che quelle ‘terze persone’ era riferito alla famiglia di Manuel Bortuzzo.

“Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”, ha concluso Lulù Selassié. L’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è stato oggetto di dibattito a Pomeriggio 5, dove l’opinionista Enrica Bonaccorti si è fatta sfuggire una frase che ha scatenato una bufera social.

Enrica Bonaccorti non so se sei su tw ma se sì potresti elencarmi in cosa Lulù è stata egoista?? Ha avuto cura di Manuel dentro e fuori la casa, continua a non dargli colpe, lo ha amato e sempre compreso i suoi cambi di umore.. Quindi?! Attendo. #pomeriggio5 — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 26, 2022

Alla scoperta che è stata la famiglia Bortuzzo a spingere Manuel alla rottura con la principessa etiope, la conduttrice ha sentenziato: “Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel”. Ovviamente su Twitter la fandom di Lulù si è scatenata contro l’opinionista di Pomeriggio 5: “Enrica Bonaccorti non so se sei su tw ma se sì potresti elencarmi in cosa Lulù è stata egoista?? Ha avuto cura di Manuel dentro e fuori la casa, continua a non dargli colpe, lo ha amato e sempre compreso i suoi cambi di umore.. Quindi?! Attendo”.

