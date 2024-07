Ora che è successo di nuovo difficilmente Massimo Giletti potrà rimanere a lungo in silenzio. Infatti, è stato visto insieme ad una ragazza molto famosa in Italia per le sue doti. Si era già parlato di loro circa un anno fa, adesso sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre erano nuovamente assieme. Precisamente sono stati beccati a bordo di uno scooter.

Massimo Giletti e questa ragazza potrebbero avere un flirt, anche se hanno sempre preferito non dire nulla a riguardo. Le immagini sono state diffuse dal magazine, che però non può dare con certezza la nascita di una storia d’amore. Certamente questa loro vicinanza sta facendo impazzire tutti, infatti c’è voglia di conoscere ogni singolo dettaglio.

Massimo Giletti beccato con una ragazza su uno scooter: lei è molto famosa

Ebbene sì, Massimo Giletti si è concesso un bel momento con questa ragazza, che è una nota sportiva italiana molto più giovane del conduttore, sul Lungotevere romano. Hanno indossato dei vestiti semplici, jeans e maglietta, e hanno fatto perdere le loro tracce nel traffico della capitale. Potrebbero essere semplicemente amici, ma c’è chi sogna anche in grande.

Giletti è stato paparazzato per la seconda volta con la sciatrice 31enne Sofia Goggia. Lui di anni ne ha invece 62. Questo quanto scritto da Chi nel numero in edicola: “Massimo Giletti e Sofia Goggia di nuovo sorpresi insieme a Roma. Questa volta sono in scooter per un giro lungo il Tevere. L’affiatamento ricorda quello tra Gregory Peck e Audrey Hepburn in uno dei film più romantici della storia del cinema: Vacanze romane”.

Sofia Goggia, campionessa olimpica e quattro volte campionessa del mondo di discesa libera, è reduce da un grave infortunio il 5 febbraio, essendosi fratturata tibia e malleolo tibiale.