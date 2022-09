“Siamo tutti con te capitano”. Dramma Lorenzo Insigne, il campione e la famiglia travolti dal dolore

Lorenzo Insigne, il dramma in famiglia. Un momento molto delicato per l’ex capitano del Napoli ad oggi attaccante del Toronto Fc. Una notizia davanti a cui i fan non potevano che restare vicino al campione dimostrando tutto l’affetto. Per Lorenzo Insigne e Jenny Darone è necessario restare più uniti di prima.

Lorenzo Insigne e Jenny Darone perdono il bambino. Una notizia choc che sopraggiunge al sesto mese di gravidanza e che lascia i fan dell’ex Napoli senza parole. Tanti i messaggi ricevuti per dimostrare affetto e vicinanza in un momento così tanto delicato per la coppia. (Lorenzo Insigne scoppia a piangere a C’è Posta per Te: “Troppo dolore”).





Per Lorenzo Insigne e Jenny sarebbe stato il terzo frutto del loro amore, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Un dramma familiare che lo stesso Insigne avrebbe annunciato già l’8 settembre quando con una nota ufficiale aveva ammesso di trovarsi in “una delicata situazione familiare”.

Lorenzo Insigne è sposato con Genoveffa Darone, chiamata Jenny. Una donna splendida che segue ovunque il campione e che nonostante la visiblità del marito non ama moltissimo stare al centro dell’attenzione, nonostante i numeri social di follower dicano il contrario.

Lorenzo Insigne si è unito in matrimonio con Genoveffa Darone il 31 dicembre del 2012 e i figli Carmine e Christian sono nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Lui è anche molto attivo nel campo della solidarietà, infatti durante la fase più acuta della pandemia da coronavirus ha regalato centomila euro in favore degli ospedali che si trovano nella regione Campania.

