Amici 22, la nuova edizione del talent partirà oggi senza Anna Pettinelli: dopo anni infatti non sarà alla corte di Maria De Filippi. Un addio seguito a quello di Veronica Peparini e che aveva suscitato non poche polemiche. A poche ore dalla prima puntata Anna Pettinelli ha voluto mandare un messaggio alla sua ex squadra ed alla padrona di casa. Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. “Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre. E io farò parte per sempre di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi.”



E ancora: “In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo ai professori – e quando dico tutti, dico veramente tutti -, in bocca al lupo a Maria. Io vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci”. Tanti i messaggi arrivati in risposta al video, tra cui spicca quello di Sergio Friscia, comico ed amico di Anna. “Non sarà la stessa cosa senza di te. Nel bene e nel male, sei una donna con una grandissima personalità”.





Amici 22, messaggio dell’ex Anna Pettinelli a poche ore dal via



“Che dice sempre tutto ciò che pensa, onestamente… oltre che una professionista preparata e di grande esperienza. E la gente ama sentire il dibattito e assistere ai simpatici siparietti tra professori, come quelli che hai regalato tu. So quanto hai amato i tuoi ragazzi e che li hai consigliati sempre per il loro bene. E lo hai fatto sempre con il cuore, anche a muso duro, ma con la sincerità e la trasparenza che da sempre ti appartengono e per farli crescere, maturare e rafforzarsi caratterialmente”. (Leggi anche “Ma è proprio lui”. Amici 22, non ci sono più dubbi: l’ex concorrente beccato sul palco)



E ancora: “Sei sicuramente una che divide, una che o si ama o non si sopporta, a prima vista. Ma proprio per questo è fortunato chi può averti nei propri programmi. Perché, anche solo per curiosità, e per sapere come andrà finire, il pubblico… ti aspetta, numerosissimo!”.



Quindi conclude: “E chi ha avuto, come me, la fortuna di poterti conoscere veramente… può solo augurarti di cuore tutto il meglio che desideri e meriti e tutti i successi più grandi ! Avanti tutta sempre, Annuzza!”. Insomma, qualche rimpianto per non vederla ad Amici c’è. Più di qualcuno.

