“Ma è proprio lui”. Amici 22, non ci sono più dubbi: l’ex concorrente beccato sul palco

Manca poco all’inizio di Amici 22 e dopo tante parole arrivano le prime conferme. Secondo le ultime voci, Maria De Filippi avrebbe contattato due ex protagonisti per un clamoroso ritorno nella scuola. E tra l’altro uno dei due potrebbe avere più ruoli, visto che Maria De Filippi vorrebbe puntare fortemente sulle sue doti umane nonché professionali. Ovviamente per loro si tratterebbe di un ulteriore salto di qualità nella loro vita lavorativa. Si tratta di Nunzio e LDA. Ma le novità non sono finite qui.



Nei mesi scorsi si era parlato anche di un altro ritorno in passato. Tommaso Stanzani aveva infatti affermato: “Di quell’esperienza nel talent conservo tantissimi bei ricordi, sia durante le lezioni con i professori che in casetta con i miei compagni. Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare. Maria De Filippi? Con Maria ci siamo sentiti perché ci tenevo a ringraziarla per quello che ha fatto per me”.





Amici 22, ora è sicuro il ritorno di Mattia Zenzola



Ora una nuova bomba. Stando a quanto rivelato da Amici news, rivedremo Mattia Zenzola nella prima puntata del pomeridiano di Amici 22: “Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per oggi 5 settembre”. Come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena. (Leggi anche Dramma in spiaggia, Alberto muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi dei bagnanti)



Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale di Amici 21 a causa di un serio infortunio al piede. Raimondo Todaro, professore e grande estimatore di Mattia, la scorsa primavera ci ha messo la faccia per far sì che il suo “pupillo” avesse una seconda chance. “A settembre un banco sarà tuo”, aveva detto.

Insomma, tra poco sapremo la verità. L’estate è stata del resto particolarmente turbinosa per Amici. Non erano mancate indiscrezioni sul gruppo di insegnanti che siederà nello studio di Maria De Filippi. Alessandra Celentano al settimanale Nuovo TV aveva spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.

“Torna lui”. Amici 22, la rivoluzione è completa: porte aperte al big amato dal pubblico