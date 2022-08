Amici 22, Maria De Filippi pronta a calare l’asso. Sono giorni frenetici questi per il programma che il prossimo 19 settembre riaprirà i battenti con tante novità. LA nuova edizione del talent partirà senza Anna Pettinelli: dopo anni infatti non sarà alla corte di Maria De Filippi. Un addio che segue quello di Veronica Peparini che nei giorni scorsi ha parlato di questo momento particolare della sua vita professionale: “Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante”.



“Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi”. Ma potrebbe trovare Tommaso Stanzani. Il ballerino ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio della sua carriera artistica e parlato anche di Amici.





Amici 22, Maria De Filippi chiama Tommaso Stanzani?



“Di quell’esperienza nel talent conservo tantissimi bei ricordi, sia durante le lezioni con i professori che in casetta con i miei compagni. Non so se sarei pronto per fare il professionista di Amici o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare. Maria De Filippi? Con Maria ci siamo sentiti perché ci tenevo a ringraziarla per quello che ha fatto per me”. (Leggi anche “Lascia Amici”. Maria De Filippi perde uno dei protagonisti. E si scopre il motivo)



“Lei è come una seconda mamma. Mi ha risposto che è contenta del percorso che sto facendo”. Insomma Tommaso Stanzani non conferma ma neppure nega. Certo è che per lui le porte di Amici potrebbero aprirsi. Specie dopo il no al GF Vip. “In realtà ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality”.



E ancora: “So benissimo che Amici era un contesto totalmente diverso e in quello mi ci vedevo. In altri contesti non mi sentirei a mio agio e avrei anche timore che il privato venisse spiattellato al pubblico. La mia relazione con Tommaso è pubblica ma non condivido più di tanto della mia relazione. Preferisco la riservatezza”.

