“Sì, sarò nel programma”. Amici 22, l’annuncio bomba è ufficiale: ha confessato tutto a Lorella Cuccarini

Amici 22, arrivato un annuncio ufficiale. Infatti nella prossima edizione del talent show ci sarà un volto già conosciuto al pubblico ed è stato proprio lui a comunicare la sua presenza. Ovviamente i telespettatori sono rimasti felicissimi da questa comunicazione del diretto interessato, che lo ha rivelato davanti a Lorella Cuccarini. Con quest’ultima è stato protagonista di un’interessante intervista, nella quale ha annunciato anche cosa farà nella scuola di Maria De Filippi tra pochi giorni.

Intanto, ad Amici 22 non c’è stato solo questo annuncio. Stando a quanto rivelato da Amici news, rivedremo Mattia Zenzola nella prima puntata del pomeridiano di Amici 22: “Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici 22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per oggi 5 settembre”. Come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena. Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale di Amici 21 a causa di un serio infortunio al piede.





Amici 22, annuncio importante di Michele Esposito

In attesa della prima puntata di Amici 22, questo volto fresco della trasmissione Mediaset ha deciso di fare un annuncio sensazionale che rappresenta una svolta nella sua vita professionale. La notizia è stata dunque rivelata dal ragazzo nel corso della sua conversazione con Lorella Cuccarini. E proprio l’insegnante della scuola ha pubblicato una foto in compagnia di lui, corredata da un messaggio nel quale preannunciava la news bomba. Che poi è stata possibile scoprire ascoltando tutta la sua intervista.

Lorella ha scritto a proposito dell’ex allievo Michele Esposito: “Oggi, sul mio canale YouTube incontro per voi il vincitore della categoria Danza di Amici di quest’anno: Michele Esposito. Non perdete la sua storia, le sue emozioni, i suoi progetti per il futuro. Ho scoperto molte cose di lui che non sapevo e… ci sarà anche un’anticipazione😜”. E questa anticipazione ha riguardato il futuro lavorativo del giovane, che ha riferito di essere pronto a tornare nel programma con un ruolo decisamente interessante.

Dunque, Michele Esposito ha esclamato: “Sarò un ballerino professionista ad Amici 22”. Dopo aver conquistato la categoria danza nell’edizione numero 21 del talent show, è stato promosso come professionista. Una soddisfazione enorme per lui, che potrà dunque continuare la sua avventura con Maria De Filippi ma in una veste differente.

