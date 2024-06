Ormai non manca molto al giorno più atteso dell’anno per loro. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicinano passo dopo passo al matrimonio e ora è stata rivelata un’importante decisione. Proprio il giorno del sì avverrà qualcosa di molto emozionante, anche se al momento non è stata la coppia ad ufficializzare la notizia. Ma la fonte dalla quale è arrivata è più che attendibile.

Infatti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero trovato un accordo sul maatrimonio su una decisione molto significativa soprattutto per la sorella di Belen. Intanto, nelle ultime ore sono apparse diverse foto di coppia sui rispettivi profili social con la giovane che ha scritto a corredo di istantanee in riva al mare: “Lui e lei”. Bello e suggestivo il messaggio anche dello sportivo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ultima decisione sul matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ormai fatto partire il conto alla rovescia per il loro matrimonio. Lui ha commentato su Instagram: “Uno degli ultimi tramonti da fidanzati“. La modella 34enne aveva recentemente dichiarato a Verissimo: “Ci sposeremo il 30 giugno 2024; non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così. Mia sorella Belen sarà la mia damigella d’onore. Mio fratello Jeremias sarà invece uno dei testimoni”.

E nella giornata di sabato 8 giugno è stata comunicata un’altra notizia sulle nozze di Cecilia e Ignazio, da parte dell’influencer Amedeo Venza: “Matrimonio Ignazio e Cecilia. Santiago porterà le fedi in chiesa! Da sempre legatissimo alla zia Chechu!”. Dunque, questo importante compito sarà affidato al figlio di Belen e di Stefano De Martino.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno in Toscana e la festa dovrebbe avere una durata di tre giorni. I fan non vedono l’ora che arrivi il 30 giugno per vedere i due vestiti da sposi.