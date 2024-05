In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in relazione al loro matrimonio che sembrava sempre più imminente. Le indiscrezioni sulla coppia sono arrivate con cadenza regolare, ma ora sono state riportate proprio alcune dichiarazioni che lui avrebbe fatto, mentre ha avuto un incontro fortuito con una sua fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si amano ormai da diversi anni e il matrimonio è parsa semplicemente una conseguenza naturale del loro grande sentimento. Ma tutti chiedevano a gran voce i dettagli sui fiori di arancio, ecco che ora possiamo darvi una notizia in più e anche parecchio importante. Perché tutti possono già far partire il classico countdown.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui fa un annuncio sul matrimonio

Deianira Marzano, nota per essere una delle massime esperte social di gossip e tv, ha ricevuto una segnalazione su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest’ultimo, incontrato per strada da una fan, ha deciso di rompere il silenzio sul matrimonio fornendo a questa persona un dettaglio di non poco conto in riferimento alla data delle sue attesissime nozze.

Questo il messaggio inviato all’influencer Marzano da una follower: “Ciao Deia, ho incontrato Moser ai baretti a San Pasquale, era in compagnia di amici. Sponsorizza un popup nei dintorni, mi ha confermato che si sposerà tra un mese/un mese e mezzo“. E Deianira ha infatti aggiunto: “Presto sposi, bene”. Quindi, non resta ora che attendere la conferma ufficiale.

Ciò che non si conosce è il giorno esatto delle nozze, ma a questo punto dovrebbe essere tra il 15 e il 30 giugno, stando alla segnalazione di queste ultime ore.