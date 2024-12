Il 5 dicembre Maria De Filippi ha festeggiato il suo 63° compleanno. Secondo quanto riportato da Mediaset Infinity, la celebre conduttrice di Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne ha scelto di trascorrere questa giornata speciale insieme al figlio Gabriele, 32 anni, in un momento di intimità e affetto familiare. Gabriele è il figlio che la conduttrice di Uomini e Donne C’è posta per te ha adottato con il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023.

Nonostante la giornata fosse dedicata a lei, Maria De Filippi, come sempre, ha preferito lavorare come sempre, dirigendo le sue trasmissioni negli Studi Elios. A sorprenderla, però, è arrivato anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha voluto farle una visita inaspettata per farle personalmente gli auguri.

Maria De Filippi compie 63 anni: il gesto di Pier Silvio Berlusconi

Nel suo ufficio della casa di produzione Fascino, a Roma, Maria De Filippi ha ricevuto un’infinità di mazzi di fiori, che hanno trasformato la sua stanza in una sorta di giungla fiorita, come ha raccontato il settimanale Chi. Tra le tante sorprese, c’è stata anche quella di un messaggio personale da parte di Pier Silvio, il quale ha sempre nutrito una profonda stima e amicizia nei confronti della De Filippi.

Il gesto di Pier Silvio Berlusconi, che si è presentato di persona per festeggiare con lei, ha reso ancora più speciale questo momento. Non solo fiori e auguri virtuali, ma anche la vicinanza dei suoi collaboratori e del suo team di lavoro, che, come una grande famiglia, si è riunito per celebrarla nel giorno del suo compleanno.

Maria De Filippi, infatti, è una figura fondamentale non solo per gli ascolti di Mediaset, ma anche per la sua capacità di creare un ambiente di lavoro basato su stima, rispetto e affetto reciproco. La sua presenza, con il suo approccio umano e professionale, è un pilastro per l’azienda e per chi lavora con lei, facendo sì che le sue trasmissioni non siano solo un successo televisivo, ma anche un esempio di valore umano.