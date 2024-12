Dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni, Malena torna a far parlare di sé, questa volta per il definitivo addio a quel mondo e il desiderio di ricominciare da capo. L’ormai ex attrice, nota per la sua collaborazione con Rocco Siffredi, ha condiviso le motivazioni della sua scelta durante un’intervista a Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta.

“Rocco Siffredi mi ha mandato un video messaggio”, ha dichiarato Malena, “mi rivuole, ma ormai io ho detto addio a quel mondo”. Nonostante le insistenze di Siffredi, l’attrice ha ribadito la sua decisione di voltare pagina, influenzata profondamente dalla malattia della madre e dalla volontà di trovare una nuova dimensione personale.

Leggi anche: “Non ci credo, sono incinta”. La vip scioccata e felice: pochi giorni fa aveva adottato un bimbo





“Perché non gli rispondo”. Malena rompe il silenzio sulle nuove dichiarazioni di Rocco Siffredi

Malena ha spiegato che il suo distacco dal porno è stato segnato da eventi personali molto significativi. “Da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore”, ha rivelato. Una scelta dettata dall’esigenza di riappropriarsi di una vita più intima e autentica, lontana dalle luci dei set cinematografici.

L’attrice ha anche fatto riferimento al legame emotivo con una persona cara venuta a mancare: “Rocco dice che il mio legame con quel mondo si è rotto quando è mancato suo cugino Gabriele, che per me era molto importante”. Malena ha però chiarito che la sua decisione non è stata dettata dal dolore, ma da una scelta consapevole: “Tra la vita da attrice hard e la famiglia ho scelto mia madre”.

Siffredi, che ha cercato di ristabilire un contatto con Malena negli ultimi due anni, non ha mai nascosto il desiderio di riportarla sul set. Tuttavia, l’attrice ha sottolineato come la sua priorità ora sia completamente diversa. “Sono sicura che prima o poi anche Rocco, che ama molto la moglie e i figli, si deciderà a cambiare vita per i suoi cari”, ha aggiunto Malena, mostrando rispetto per il celebre attore, ma al tempo stesso mantenendo ferma la propria posizione.

“Fare quel lavoro è difficilissimo. Devi essere pronta a tutto e ti devi sdoppiare”, ha confessato Malena. L’attrice non si è mai pentita della sua carriera, ma ha ammesso che è una vita difficile da conciliare con le relazioni personali e familiari. “Ho avuto quattro uomini nella vita vera e forse centinaia sul set. Davanti alla macchina da presa ho fatto di tutto. Ma sono sola da tempo e, anzi, vorrei fare un’operazione per tornare vergine e ricominciare vivendo una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore”.

Malena ha concluso spiegando che, nonostante le speculazioni, non ha intenzione di prendere i voti. “Hanno scritto che volevo prendere i voti. Sì, da bimba ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica, anzi. Semmai, mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero. Finora molti mi hanno solo usata e questo Siffredi lo sa bene”. Con queste parole, Malena ha tracciato un nuovo capitolo della sua vita, segnato dalla ricerca di amore autentico e da un desiderio profondo di rinascita personale. Riuscirà a trovare il vero amore che tanto desidera? Solo il tempo potrà dirlo.