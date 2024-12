Il test di gravidanza ancora tra le mani, gli occhi luminosi, un sorriso enorme ma anche un’espressione di vera sorpresa oltre che di gioia: così la famosa fa sapere di essere incinta, con un breve video apparso poco fa sul suo profilo Instagram che più autentico non si può. Incinta non per la prima volta, ma solo il 2 dicembre scorso aveva adottato il terzo figlio. Ora dunque aspetta il quarto.

“Honestly. Shocked was an understatement”, “Onestamente, scioccata era un eufemismo”, si legge nella didascalia che fa chiaramente intendere come la scoperta di un’altra gravidanza sia stata tutt’altro che programmata. Come detto, la rivelazione della cantante arriva poche settimane dopo l’adozione del suo terzo figlio, un neonato di nome Bear.

“Sono incinta”: poche settimane fa la vip aveva adottato il terzo figlio

Joss Stone diventerà di nuovo mamma. L’artista 37enne, vera regina del soul internazionale, è già mamma di Violet (3 anni) e Shackleton (2 anni), avuti con il marito Cody DaLuz. Con lui il 2 dicembre scorso ha adottato il piccolo Bear e ora stanno per accogliere una nuova vita.

Del resto la cantante non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia numerosa. Addirittura, ha menzionato in più di un’intervista la volontà di arrivare a “sette figli”. L’inaspettata gravidanza arriva in un momento di quotidiana gestione familiare non proprio semplice.

Con il piccolo Bear in braccio, Joss Stone ha infatti raccontato nelle sue Storie come i medici le abbiano raccomandato di non portarlo fuori, date le sue condizioni di salute. Il piccolo, nato prematuro, ha i polmoni ancora delicati e vulnerabili. Aveva documentato anche la recente adozione sui social, mostrando il momento in cui lei e Cody hanno conosciuto il piccolo per la prima volta e poi quello in cui è stato presentato ai fratellini durante il Giorno del Ringraziamento.