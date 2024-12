Clamorosa bobma gossip su Eros Ramazzotti. Il cantante si sarebbe fidanzato con l’ex di Temptation Island, che è 27enne. Quindi tra lui, che ha 61 anni, e la ragazza ci sono la bellezza di 34 anni di differenza. Si era vociferato nell’ultimo periodo di un possibile ricongiungimento con Michelle Hunziker, invece si sarebbe fiondato tra le braccia di questa giovane.

Tra l’altro il settimanale Oggi li ha beccati durante un momento di intimità. Infatti, Eros Ramazzotti e l’ex Temptation Island si sono dati un bel bacio davanti ai paparazzi. Anche se si è ipotizzato che ci sia qualcosa sotto, non propriamente chiaro, alla luce del comportamento avuto dall’artista e dalla ragazza alla vista dei fotografi.

Eros Ramazzotti fidanzato con l’ex di Temptation Island: si passano 34 anni

Eros Ramazzotti sarebbe quind fidanzato, sebbene manchi la sua conferma ufficiale. Con l’ex tentatrice di Temptation Island è stato paparazzato nella città di Milano, in corso Vercelli, mentre erano a cena e poi si erano spostati in un altro locale prima di darsi quel bacio in auto. Ma per il magazine Oggi ci sono anche dei dubbi anche perché loro si sono fatti vedere in modo così intimo, nonostante avessero avvistato i paparazzi.

Eros si è baciato con Sofia Costantini, protagonista nella scorsa edizione di Temptation Island. Lei ci aveva provato col concorrente Alfred, fidanzato con Anna. La 27enne è conosciuta nel mondo del gossip per aver avuto una relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. Lei è nativa delle Marche, ma vive nel capoluogo lombardo.

Oggi ha parlato anche di un presunto depistaggio del cantante per non far scoprire la sua vicinanza con Michelle Hunziker. Ma alla fine è inoltre stato riferito che è corso via con la sua vettura e ha “grattato la parte inferiore dell’auto sullo spartitraffico, coi maliziosi subito a pensare che l’abbia fatto per raggiungere lei al più presto”.