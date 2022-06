“Cosa ho rifatto”. Jasmine Carrisi e i troppi ritocchini estetici. Critiche pesanti e ora la confessione

Jasmine Carrisi e i ritocchini, la confessione solo oggi. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sta vivendo un momento decisamente d’oro. Classe 2001, a soli 21 anni è riuscita a diventare un nome celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo, Jasmine Carrisi ha svelato alcuni dettagli molto privati.

Jasmine Carrisi, una celebrità a soli 21 anni. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è pronta a un grande ritorno sul piccolo schermo. Infatti la poltroncina della giuria di The Voice Senior sta aspettando proprio lei, in coppia con il papà.





Jasmine Carrisi, la confessione sui ritocchini

E per rispondere ai pettegolezzi di troppo che vedrebbero la sua notorietà agevolata dalla presenza di Al Bano, la piccola Carrisi risponde: “Le occasioni in cui abbiamo cantato insieme sono nate per caso e credo che siano piaciute al pubblico per il nostro scambio artistico. Insomma, il big è lui, ma anch’io, nei miei limiti ho dato qualcosa”. (Jasmine Carrisi, lo scivolone davanti a tutti).

Ed è proprio a proposito di alcune insicurezze che Jasmine Carrisi ha deciso di lasciarsi andare a una confessione sulla chirurgia estetica. Al settimanale Nuovo rivela: “Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili”, questo il piccolo intervento a cui si è sottoposta: “Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”.

Jasmine Carrisi, la confessione non finisce qui. La giovanissima celebrità ha svelato anche cosa vede nel suo futuro, e non solo quello professionale: “Alla mia età è troppo presto per ipotecare il futuro e il matrimonio non è nei miei pensieri. Se dovessi incontrare il ragazzo giusto, probabilmente, cambierei idea ma per adesso direi che sto bene da single”, ha ammesso.

