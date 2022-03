“Basta chirurgia, fai paura”. Metamorfosi choc della figlia vip italiana, nell’ultima foto è un’altra persona

Polemiche a non finire… Jasmine Carrisi, prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ad appena 21 anni sta continua a far discutere. Ne avevamo parlato già tempo fa. Per chi non lo sapesse lei ha partecipato a The Voice Senior con il padre di cui sta anche seguendo le orme in ambito musicale. Poi è diventata influencer e può contare ad oggi, 22 marzo 2022, 106mila follower.

Proprio sui social Jasmine va fortissimo e spesso mostra i suoi cambi di look, oltre a promuovere naturalmente pure i suoi singoli. Recentemente, però, alcuni suoi scatti hanno alzato un vero e proprio polverone…





È vero che una delle più vecchie regole del marketing, o della fama fate voi, recita “Bene o male purché se ne parli” ma qui mi sa che si esagera… Nell’ultimo post Jasmine Carrisi mostra una sua foto in primo piano. L’ormai consueta chioma rossa, i suoi bellissimi e penetranti occhi di ghiaccio, ma… c’è un ma, parecchio grosso. Almeno a leggere i tantissimi commenti. Moltissimi negativi…

Sotto la foto incriminata i follower scrivono: “What happened to you?”, cioè “Cosa ti è successo?”. I fan sono increduli, non sembrano riconoscere la loro beniamina, la ‘vecchia’ Jasmine Carrisi. “Irriconoscibile in negativo purtroppo “, “Fa paura”, “Troppo rifatta fra un po cambierà propio viso”, “Che ti sei combinata”, “R A C C A P R I C C I O”. C’è anche chi fa i complimenti alla figlia di Al Bano. Ma sono davvero numerosissimi gli utenti che la criticano apertamente.

C’è perfino chi consiglia il ricorso ad uno psicologo: “Quando si è famosi purtroppo si è soggetti a critiche. Ma nel tuo caso si evince una tesi:o fai la scema per provocazione (spero sia così) rifatta non penso, al massimo qualche punturina alle labbra. È brutto come ti sei conciata! Trucco pesante alla Moira Orfei, sopracciglia orribili, filtri e filtri e soprafiltri.. una bella chiacchierata con uno psicologo te la farei fare”. Eh, cos’altro aggiungere? Stavolta il post non è stato un successo… tutt’altro.