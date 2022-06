Jasmine Carrisi, lo scivolone davanti a tutti. La figlia di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. Sarebbe stata la conduttrice ha desiderarla fortemente come giurata insieme al padre. Il successo ha bussato alla porta fino ad oggi, ma non senza qualche gaffe.

Jasmine Carrisi spopola in rete. Un nuovo trend che tutti conoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto.





Jasmine Carrisi, lo scivolone davanti a tutti

Jasmine Carrisi, gettonata e apprezzata da un numero sempre crescente di follower, non poteva che unirsi al popolo di quanti stanno appoggiando e condividendo le esperienze più riservate. Ed ecco accadere lo scivolone della figlia d’arte di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. (Jasmine Carrisi, papà Al Bano non approva la novità della figlia).

Jasmine Carrisi avrebbe scritto a didascalia del filmato condiviso su TikTok: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“. Detto fatto, la frase di Jasmine è ormai sulla bocca di tutti. E non potava mancare il tag con il nome di Pierangelo Greco, ex fidanzato tirato in ballo appunto nella ‘challenge’.

Non solo Jasmine Carrisi sotto la luce dei riflettori, ma anche l’ex fidanzato Pierangelo che come è noto da tempo vanta un numero considerevole di follower, circa 600mila follower, da quando il video del suo comingout con la nonna è diventato popolare. Non si sa se i due siano stati davvero insieme, e comunque quello di Jasmine Carrisi sarebbe apparso ad alcuni utenti come un modo per aumentare la visibilità.

Amici 22, altro che addio. Belle notizie: a sorpresa arriva la prima conferma