Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Vent’anni, si sta già ritagliando il suo posto nel mondo dello spettacolo: ha partecipato a The Voice Senior con il padre di cui sta anche seguendo le orme in ambito musicale. Ma anche come personaggio social va fortissimo ed è lì che spesso mostra i suoi cambi look, oltre a promuovere ovviamente anche i suoi singoli.

Di recente ha voluto dare una svolta alla sua immagine: addio capelli castani e benvenuto rosso fuoco. Jasmine Carrisi ha fatto subito visita al parrucchiere nei primi giorni del nuovo anno e tinto la chioma di un rosso acceso. Poi ha fatto vedere la trasformazione su Instagram.

Jasmine Carrisi, papà Al Bano non approva

Jasmine Carrisi a accompagnato il post con le emoticon della Sirenetta che gli stessi suoi capelli, ma oltre ai soliti complimenti la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha incassato anche critiche. Come “Ora sì che sei volgare”. E c’è anche chi le fa notare come sembri molto più grande con questo nuovo colore di capelli.





Ma non è l’unica novità: ha da poco aggiunto altri tatuaggi alla sua ‘collezione’. Jasmine Carrisi è arrivata a quota nove adesso e ha deciso di condividere sui social il momento in cui li ha mostrati a papà Al Bano. Che non è affatto entusiasta. “Mostro per la prima volta a mio padre i miei ultimi tatuaggi, let’s go”, dice la 20enne ai follower.

“E sempre porcherie…Stai così bene come mamma t’ha fatta e invece no, deve mettersi i puntini…”, commenta al Bano guardano il “777” sul palmo, che “è un numero angelico”, spiega lei. Poi il cuore spinato, che è “dedicato a me stessa”.“Ma quando li fai non ti senti male?”. E Jasmine Carrisi: “Questo mi ha fatto un po’ male”. “Ben ti sta”, la risposta. E infine, rivolgendosi ai fan, il cantante conclude: “Non fateli!”.