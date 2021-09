“Come una vera diva”. Jasmine Carrisi ruba la scena a tutte a Venezia: look stellare e accompagnatore d’eccezione

Jasmine Carrisi è diventata ormai un grande personaggio e non solo perché è la figlia di Al Bano. Il suo talento come cantante e anche come coach nel programma ‘The Voice Senior’ le hanno fatto assumere un’importanza ancora maggiore. E adesso ha stupito tutti con un look straordinario, sfoggiato durante la 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tutti sono rimasti a bocca aperta, quando l’hanno vista assieme al cantautore originario di Cellino San Marco. Solo applausi per lei.

Intanto, in una storia su Instagram Jasmine Carrisi ha parlato di chirurgia estetica confessando il ritocchino che ha fatto recentemente: “Ho appena fatto il filler alle labbra”, ha detto la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, che dopo una profonda crisi sono tornati insieme e hanno festeggiato vent’anni insieme. Jasmine Carrisi ha dato la possibilità ai suoi follower di farle delle domande e c’è stato anche chi le ha chiesto se ha rifatto qualche altra parte del corpo, ma ha smentito categoricamente.

Jasmine Carrisi ha sorpreso praticamente tutti in modo assolutamente positivo, durante la sfilata sul red carpet. Si è fatta vedere con un abito di colore rosso e un taglio di capelli diverso e stupendo, più corto del solito. La ragazza è sembrata una vera e propria diva ed è stato impossibile trovare qualche commento negativo sul suo conto. Favolosi anche i gioielli scelti, ma in generale papà Al Bano può sicuramente essere orgoglioso dello stile e dell’eleganza della bellissima figlia.





Per quanto riguarda il vestito, Jasmine Carrisi ha optato per uno color rosso fuoco di Antonio Riva Milano, mentre per i preziosi ha indossato un bracciale di colore argento al polso e al collo ha preferito non mettere nulla proprio per far puntare l’attenzione esclusivamente sull’abito. Albano Carrisi ha invece scelto un abito blu, con la sua inseparabile sciarpa e con il cappello. Ma tornando al look della giovane, favolosi i suoi nuovi capelli che hanno dunque trovato concordi praticamente tutti.

Jasmine Carrisi ha voluto dare una svolta anche ai suoi capelli, tagliandoli quindi in modo più corto. Si è fatta immortalare con un caschetto alle sue spalle e la riga al centro. Eyeliner e gioco di ombre sulle palpebre e il blush rosa sulle guance hanno fatto il resto, rendendola meravigliosa. Cosa aggiungere di più? Jasmine Carrisi è una dea e Al Bano è decisamente felice della figlia avuta con Loredana Lecciso.